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РИА Новости

В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России

02:13
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сервис по продаже авиабилетов Aviasales попал под шквал критики из-за публикации фотоколлажа в День России. Пост опубликован на странице сервиса в Facebook.
В посте содержатся фотографии туристических автобусов во Франции, Испании и Германии, которым противопоставляется фото автозака с одного из митингов в Москве, а подпись над постом гласит: "С Днем России!".
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Эта публикация вызвала крайне негативную реакцию у пользователей, многие из которых заявили, что больше не будут пользоваться этим сервисом, который потерял свою репутацию в их глазах после этой фотографии. Некоторые усомнились в профессионализме маркетологов этого сервиса, а другие посчитали, что Aviasales после такой публикации столкнется с проблемами в России.
"Меня, как клиента, вы потеряли. Всю мою семью и друзей. А неплохой сайт был", - пишет Vlad Bucarschi.
"Политизировать вполне успешный бизнес, это что-то новое в маркетинге. Как вижу, из комментариев, многие оценили. Одно радует, показав себя с новой и далеко не лучшей стороны, можно иметь представление о вашей вменяемости и как следствие, надёжности", - добавляет Vadim Plotnikov.
"Кто-то из вас реально считает это смешным? СММ в вашей конторке в очередной раз пробивает дно", - недоумевает Алена Ортман.
"Вы, ребята, мощно облажались. И, судя по вашим тупым вопросам в стиле "а чо такова", даже не поняли насколько", - соглашается Anatolii Romanov.
"Я хоть и далёк от турбизнеса, но за прошедшие с момента опубликования этого "поздравления" десять часов я узнал, что уже три турфирмы сняли со своих сайтов все ваши сервисы", - отмечает Сергей Пантелейчук.
"Я думал, что после "шуток" о Екатеринбурге вы поймёте, как глупо это всё смотрелось. Ан нет. Креативность без чувства меры и вкуса - путь в никуда", - считает Дмитрий Шишов.
Avaisales.ru – российский поисковик авиабилетов с ежемесячной аудиторией около семи миллионов человек. В этом году компания заняла одиннадцатую позицию в рейтинге "20 самых дорогих компаний Рунета — 2019", опубликованном журналом Forbes. По оценкам экспертов, стоимость компании в 2019 году составила 196 миллионов долларов.
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