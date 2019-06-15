Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T01:56Z
https://ria.ru/20190615/1555590306.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства

01:56
344
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США приветствуют объявление об отставке правительства Молдовы, в составе которого были члены Демократической партии страны, говорится в заявлении госдепартамента.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу сообщила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.
Парламент Молдавии
11 июня, 08:24
"Молдавия ищет новые пути". Политолог об идеях главы Демпартии страныВице-премьер Дмитрий Козак сообщил о переданных в конверте предложениях главы Демпартии Молдавии. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень нашел объяснение этим действиям.
"Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о том, что она выходит из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом. Мы воодушевлены тем, что как новая коалиция, так и прежнее правительство взяли на себя обязательство мирной передачи власти, отражающей волю народа Молдовы.  Мы призываем к сдержанности в этот переходный период", - говорится в сообщении ведомства.
В госдепартаменте пообещали, что США будут и дальше "внимательно следить за развитием событий в Молдавии" и остаются привержены "сотрудничеству со всеми молдаванами в деле построения более процветающего и демократического будущего".
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
11 июня, 16:18
Политолог: в Молдавии сложилась "уникальная ситуация" Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии. В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение о том, как будет складываться ситуация в стране.
120000
Обсудить 0
Политический кризис в МолдавииПавел ФилипГосударственный департамент СШАМолдавияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
РИА
Новости
В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems. Архивное фото
СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
Лента
новостей
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами во Владивостоке. Архивное фото
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
Заместитель генсека ООН Владимир Воронков. Архивное фото
США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Кадр из фильма Залечь на дно в Брюгге
Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
Мексика выслала на родину 76 кубинцев
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии
Сборка моделей автомобилей Мазда во Владивостоке. Архивное фото
В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Зеленский выразил уверенность в скором освобождении украинских моряков
Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Источник рассказал о ремонте прибора для поиска антиматерии снаружи МКС
03:14"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев
03:10Шеф-повар рассказала, чем будет питаться на МКС космонавт из ОАЭ
03:03В России испытали подводного робота "Клавесин"
02:29В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
02:23СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
02:18В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
02:13В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
01:56США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства
01:42Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
01:22Мексика выслала на родину 76 кубинцев
01:13Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
01:04Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке
00:59США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
00:52Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
00:38Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
00:35Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
00:34Один из пострадавших в драке в Пензенской области находится в реанимации
00:29Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии
00:25Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Лента новостейМолния