США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США приветствуют объявление об отставке правительства Молдовы, в составе которого были члены Демократической партии страны, говорится в заявлении госдепартамента.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу сообщила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.
"Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о том, что она выходит из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом. Мы воодушевлены тем, что как новая коалиция, так и прежнее правительство взяли на себя обязательство мирной передачи власти, отражающей волю народа Молдовы. Мы призываем к сдержанности в этот переходный период", - говорится в сообщении ведомства.
В госдепартаменте пообещали, что США будут и дальше "внимательно следить за развитием событий в Молдавии" и остаются привержены "сотрудничеству со всеми молдаванами в деле построения более процветающего и демократического будущего".
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
11 июня, 16:18Политолог: в Молдавии сложилась "уникальная ситуация" Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии. В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение о том, как будет складываться ситуация в стране.