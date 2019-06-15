США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США приветствуют объявление об отставке правительства Молдовы, в составе которого были члены Демократической партии страны, говорится в заявлении госдепартамента.

Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу сообщила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о том, что она выходит из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом. Мы воодушевлены тем, что как новая коалиция, так и прежнее правительство взяли на себя обязательство мирной передачи власти, отражающей волю народа Молдовы. Мы призываем к сдержанности в этот переходный период", - говорится в сообщении ведомства.

В госдепартаменте пообещали, что США будут и дальше "внимательно следить за развитием событий в Молдавии" и остаются привержены "сотрудничеству со всеми молдаванами в деле построения более процветающего и демократического будущего".