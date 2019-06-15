Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Власти всемирно известного бельгийского Брюгге делают ставку на развитие качественного туризма, ожидая, что гости старинного города будут останавливаться в местных гостиницах, а не просто за несколько часов пробегать все достопримечательности в составе высадившихся с круизных лайнеров экскурсионных групп, сообщили РИА Новости в мэрии.

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что мэрия средневекового Брюгге, международной известности которому добавил фильм "Залечь на дно в Брюгге" с Колином Фарреллом в одной из главных ролей, решила специально не привлекать в город "однодневных" туристов.

"Брюгге - это гостеприимный город, который принимает миллионы посетителей со всего мира. Было подсчитано, что в 2018 году в историческом центре города побывали 8,3 миллиона человек, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 28% больше, чем в 2016 году", - сообщила представитель городской администрации.

При этом она отметила, что наибольший приток туристов отмечается на площади 4,4 квадратных километра, где постоянно проживают всего 20 тысяч человек. "Систематически мы наблюдаем увеличение в пиковые моменты туристического потока до уровня трех посетителей на одного жителя",- пояснили в мэрии.

"Речь идет о группах однодневных туристов, которые путешествуют в Брюгге из другого места, в основном в рамках круизных путешествий или поездок из городов-"хабов", таких как Брюссель, Амстердам и Париж. Это приводит к увеличению числа туристов, которые остаются в городе всего на несколько часов и поэтому посещают одни и те же туристические точки в одно и то же время суток", - аргументируют свою позицию городские власти.

Они заверяют, что ни в коем случае "не принимают меры против посетителей, но принимают меры в интересах качества жизни и опыта, чтобы ограничить воздействие от туризма".

"Брюгге фокусируется в своем продвижении на посетителях, у которых есть время, чтобы познакомиться с городом во всех его аспектах. На самом деле, уже с 2006 года не принимаются меры для привлечения посетителей, которые остаются в городе на несколько часов", - сказала представитель администрации.

"Тем не менее, в Брюгге приветствуются все, и город вкладывает большие средства в гостеприимство и инфраструктуру", - заверили в мэрии. При этом город старается договариваться с круизными компаниями, чтобы "распределить время и поездки в Брюгге".

"Недавнее исследование показывает, что туристы воспринимают Брюгге как дружественный и гостеприимный город, а средняя оценка составила 8,3 из 10 баллов, что является самым высоким показателем среди всех городов c культурным наследием Фландрии", - заключили в администрации.