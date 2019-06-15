Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Власти Пензенской области возьмут на себя организацию похорон жителя села Чемодановка Бессоновского района, погибшего в результате драки, а также окажут любую другую помощь его семье, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК и полиция расследуют уголовные дела.

"После схода сразу поехал к семье погибшего. Горе. Тяжело. Все расходы по организации траурных мероприятий мы возьмем на себя. Окажем также и любую другую помощь", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Instagram.

Он опубликовал фотографию, где он находится на диване в зале рядом с двумя женщинами в черных платках.

Белозерцев также возглавил оперативный штаб в Чемодановке. "В Чемодановке создан оперативный штаб под моим руководством. Проблема очень серьезная, но она взята под контроль… Штаб будет работать, пока здесь не будет наведен порядок. Сейчас обстановка нормальная", - заявил Белозерцев на видео, также опубликованном в его аккаунте в Instagram.

"В настоящее время люди находятся в своих домах, в своих квартирах. По улицам организовано патрулирование силами Росгвардии и личного состава управления внутренних дел по Пензенской области, возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия", - добавил глава региона.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода граждан перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков.