Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T01:04Z
https://ria.ru/20190615/1555590077.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке

01:04
1512
ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Власти Пензенской области возьмут на себя организацию похорон жителя села Чемодановка Бессоновского района, погибшего в результате драки, а также окажут любую другую помощь его семье, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК и полиция расследуют уголовные дела.
"После схода сразу поехал к семье погибшего. Горе. Тяжело. Все расходы по организации траурных мероприятий мы возьмем на себя. Окажем также и любую другую помощь", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Instagram.
Он опубликовал фотографию, где он находится на диване в зале рядом с двумя женщинами в черных платках.
Белозерцев также возглавил оперативный штаб в Чемодановке. "В Чемодановке создан оперативный штаб под моим руководством. Проблема очень серьезная, но она взята под контроль… Штаб будет работать, пока здесь не будет наведен порядок. Сейчас обстановка нормальная", - заявил Белозерцев на видео, также опубликованном в его аккаунте в Instagram.
Массовая драка со стрельбой в Одинцове попала на видео
26 мая, 09:42
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
"В настоящее время люди находятся в своих домах, в своих квартирах. По улицам организовано патрулирование силами Росгвардии и личного состава управления внутренних дел по Пензенской области, возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия", - добавил глава региона.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода граждан перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле властей и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Вчера, 21:27
Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка
120170
Обсудить 0
Иван БелозерцевПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель генсека ООН Владимир Воронков. Архивное фото
США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
РИА
Новости
Один из пострадавших в драке в Пензенской области находится в реанимации
Жители пензенского села устроили сход после драки
В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems. Архивное фото
СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами во Владивостоке. Архивное фото
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Сборка моделей автомобилей Мазда во Владивостоке. Архивное фото
В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
Кадр из фильма Залечь на дно в Брюгге
Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
Мексика выслала на родину 76 кубинцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Источник рассказал о ремонте прибора для поиска антиматерии снаружи МКС
03:14"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев
03:10Шеф-повар рассказала, чем будет питаться на МКС космонавт из ОАЭ
03:03В России испытали подводного робота "Клавесин"
02:29В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
02:23СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
02:18В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
02:13В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
01:56США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства
01:42Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
01:22Мексика выслала на родину 76 кубинцев
01:13Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
01:04Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке
00:59США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
00:52Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
00:38Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
00:35Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
00:34Один из пострадавших в драке в Пензенской области находится в реанимации
00:29Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии
00:25Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Лента новостейМолния