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РИА Новости

Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции

00:52
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
АФИНЫ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз примет меры против Турции, если она не прекратит незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после 6-го саммита стран Южной Европы, прошедшего в Валетте на Мальте.
Как передает Афинское агентство новостей АМНА, на саммите, в котором участвовали лидеры Греции, Кипра, Мальты, Франции, Италии, Португалии и Испании, президент Кипра Никос Анастасиадис проинформировал коллег о незаконной деятельности Турции в кипрской ИЭЗ, где обострились ситуация в связи "с беспрецедентными нарушениями и поведением, которое противоречит всем принципам ЕС и международного права".
"Я считаю исключительно важным то четкое сообщение, которое мы посылаем сегодня, о том, что ЕС рассмотрит и примет меры, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра. Мы выразили нашу полную поддержку Никосу Анастасиадису", - сказал Ципрас.
По его словам, это не двусторонняя проблема Турции и Кипра или Турции и Греции, это европейско-турецкая проблема, и "исходя из этого надо ее решать".
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"Суть нашего подхода - уважение международного права и для тех, кто не уважает международное право, должны быть последствия", - сказал Ципрас.
Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что участники саммита выразили "полную солидарность с Кипром и уважение его суверенитета", сообщает агентство.
"Турция должна прекратить свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра", - заявил Макрон.
В исследовании и добыче газа в кипрской ИЭЗ намерены участвовать и французские компании.
В Валеттской декларации, подписанной по итогам саммита, говорится о поддержке Кипра.
"Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке и солидарности с Республикой Кипр в осуществлении ее суверенных прав на разведку, разработку и добычу ее природных ресурсов в рамках ее ИЭЗ в соответствии с законодательством ЕС и международным законодательством. В соответствии с предыдущими выводами Совета и Европейского совета мы напоминаем об обязанности Турции уважать международное право и добрососедские отношения", - говорится в декларации, текст которой поступил в РИА Новости.
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Участники саммита выражают глубокое сожаление по поводу того, что Турция "не ответила на неоднократные призывы Европейского союза, осуждающие незаконную деятельность Турции в Восточном Средиземноморье и Эгейском море", и выражают серьезную обеспокоенность по поводу бурения в ИЭЗ Кипра.
"Мы просим Европейский союз продолжать заниматься этим вопросом и, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность, рассмотреть соответствующие меры в полной солидарности с Кипром", - говорится в документе.
Декларация также повторяет призыв к Турции нормализовать отношения с Кипром.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
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Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.
Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.
Кипр выдал ордер на арест экипажа турецкого бурового судна "Фатих" за бурение в ИЭЗ Кипра и подает судебный иск против компаний, сотрудничающих с Турецкой нефтяной компаний TPAO на континентальном шельфе кипрской ИЭЗ.
Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна намерена продолжить разведку месторождений углеводородов на шельфе Кипра под защитой своих ВС.
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