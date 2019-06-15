Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции

АФИНЫ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз примет меры против Турции, если она не прекратит незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после 6-го саммита стран Южной Европы, прошедшего в Валетте на Мальте.

Как передает Афинское агентство новостей АМНА , на саммите, в котором участвовали лидеры Греции, Кипра, Мальты, Франции, Италии, Португалии и Испании, президент Кипра Никос Анастасиадис проинформировал коллег о незаконной деятельности Турции в кипрской ИЭЗ, где обострились ситуация в связи "с беспрецедентными нарушениями и поведением, которое противоречит всем принципам ЕС и международного права".

"Я считаю исключительно важным то четкое сообщение, которое мы посылаем сегодня, о том, что ЕС рассмотрит и примет меры, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра. Мы выразили нашу полную поддержку Никосу Анастасиадису", - сказал Ципрас.

По его словам, это не двусторонняя проблема Турции и Кипра или Турции и Греции, это европейско-турецкая проблема, и "исходя из этого надо ее решать".

"Суть нашего подхода - уважение международного права и для тех, кто не уважает международное право, должны быть последствия", - сказал Ципрас.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что участники саммита выразили "полную солидарность с Кипром и уважение его суверенитета", сообщает агентство.

"Турция должна прекратить свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра", - заявил Макрон.

В исследовании и добыче газа в кипрской ИЭЗ намерены участвовать и французские компании.

В Валеттской декларации, подписанной по итогам саммита, говорится о поддержке Кипра.

"Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке и солидарности с Республикой Кипр в осуществлении ее суверенных прав на разведку, разработку и добычу ее природных ресурсов в рамках ее ИЭЗ в соответствии с законодательством ЕС и международным законодательством. В соответствии с предыдущими выводами Совета и Европейского совета мы напоминаем об обязанности Турции уважать международное право и добрососедские отношения", - говорится в декларации, текст которой поступил в РИА Новости.

Участники саммита выражают глубокое сожаление по поводу того, что Турция "не ответила на неоднократные призывы Европейского союза, осуждающие незаконную деятельность Турции в Восточном Средиземноморье и Эгейском море", и выражают серьезную обеспокоенность по поводу бурения в ИЭЗ Кипра.

"Мы просим Европейский союз продолжать заниматься этим вопросом и, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность, рассмотреть соответствующие меры в полной солидарности с Кипром", - говорится в документе.

Декларация также повторяет призыв к Турции нормализовать отношения с Кипром.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.

Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.

Кипр выдал ордер на арест экипажа турецкого бурового судна "Фатих" за бурение в ИЭЗ Кипра и подает судебный иск против компаний, сотрудничающих с Турецкой нефтяной компаний TPAO на континентальном шельфе кипрской ИЭЗ.