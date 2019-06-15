Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T00:38Z
https://ria.ru/20190615/1555589892.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149561/79/1495617962_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f877485f8b7f01518e8ee056e9347ff9.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ

00:38
4546
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьАэропорт Кишинева. Архивное фото
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Сторонники и члены Демократической партии Молдавии в пятницу вечером решили спешно покинуть страну на частных самолетах, отмечают местные СМИ.
"Пять частных самолетов приземлились сегодня после обеда в аэропорту Кишинева. Произошло это вскоре после того, как Демократическая партия сообщила, что отказывается от правления", - сообщает местный телеканал Jurnal TV.
В СМИ не называют конкретных имен тех, кто улетел, но предполагается, что пассажирами стали члены Демпартии, в том числе и лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.
Демпартия на заседании Национального политсовета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Додон позднее заявил, что не исключает того, что представители руководства ДПМ могут попытаться покинуть страну, но уверен, что это не освободит их от ответственности.
Сотрудники правоохранительных органов охраняют вход в здание правительства Молдавии во время митинга сторонников Демократической партии Молдавии
Вчера, 20:00
Общего противника больше нет. Новый поворот ситуации в МолдавииДемпартия Молдавии объявила, что сформированное ею правительство уходит в отставку, президент Игорь Додон поздравил страну с этой "символической" победой. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
По данным сервиса flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а чартер Embraer Legacy 500 прибыл в Киев.
"Хочу сообщить всем гражданам Молдавии, которые сегодня уехали или уезжают из Республики Молдова, что мы не будем сидеть спокойно, мы предпримем все необходимые меры, чтобы вернуть их домой. У нас есть примеры в Румынии, где некоторые бывшие высокопоставленные лица и политики пытались скрыться в других странах и на других континентах, но были доставлены домой ", - заявила в эфире телеканала Pro TV премьер Майя Санду.

Политический кризис в Молдавии

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM восьмого июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демпартии через судей узурпировать власть.
На следующий день КС назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на шестое сентября. Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Участники митинга сторонников Демократической партии у здания правительства Молдавии в Кишиневе
10 июня, 18:22
Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразносЕсли в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.
42483113
Обсудить 7
Политический кризис в МолдавииДемократическая партия МолдавииВладимир ПлахотнюкМайя СандуМолдавияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
РИА
Новости
Британские военные
Посольство ответило на "переориентирование" британского спецназа на Россию
Сотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
В "Укртрансгазе" сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
Лента
новостей
Заместитель генсека ООН Владимир Воронков. Архивное фото
США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами во Владивостоке. Архивное фото
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
Жители пензенского села устроили сход после драки
В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Капитан украинского судна ЯМК-0041 Новицкий покинул Крым
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
Вид на Гурзуф
В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems. Архивное фото
СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Источник рассказал о ремонте прибора для поиска антиматерии снаружи МКС
03:14"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев
03:10Шеф-повар рассказала, чем будет питаться на МКС космонавт из ОАЭ
03:03В России испытали подводного робота "Клавесин"
02:29В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
02:23СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
02:18В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
02:13В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
01:56США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства
01:42Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
01:22Мексика выслала на родину 76 кубинцев
01:13Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
01:04Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке
00:59США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
00:52Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
00:38Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
00:35Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
00:34Один из пострадавших в драке в Пензенской области находится в реанимации
00:29Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии
00:25Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Лента новостейМолния