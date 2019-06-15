Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Сторонники и члены Демократической партии Молдавии в пятницу вечером решили спешно покинуть страну на частных самолетах, отмечают местные СМИ.

"Пять частных самолетов приземлились сегодня после обеда в аэропорту Кишинева. Произошло это вскоре после того, как Демократическая партия сообщила, что отказывается от правления", - сообщает местный телеканал Jurnal TV

В СМИ не называют конкретных имен тех, кто улетел, но предполагается, что пассажирами стали члены Демпартии, в том числе и лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

Демпартия на заседании Национального политсовета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Додон позднее заявил, что не исключает того, что представители руководства ДПМ могут попытаться покинуть страну, но уверен, что это не освободит их от ответственности.

По данным сервиса flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а чартер Embraer Legacy 500 прибыл в Киев.

"Хочу сообщить всем гражданам Молдавии, которые сегодня уехали или уезжают из Республики Молдова, что мы не будем сидеть спокойно, мы предпримем все необходимые меры, чтобы вернуть их домой. У нас есть примеры в Румынии, где некоторые бывшие высокопоставленные лица и политики пытались скрыться в других странах и на других континентах, но были доставлены домой ", - заявила в эфире телеканала Pro TV премьер Майя Санду.

Политический кризис в Молдавии

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM восьмого июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демпартии через судей узурпировать власть.