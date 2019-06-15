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РИА Новости

Один из пострадавших в драке в Пензенской области находится в реанимации

00:34
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ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Один из жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, который ранее пострадал в драке, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. СК расследует уголовное дело. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице.
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"Второй пациент жив, находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что жители села во время схода граждан перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" также появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле властей и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Вчера, 21:27
Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка
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