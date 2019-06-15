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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии

00:29
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал решение об отставке правительства Павла Филипа, сообщило немецкое ведомство.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.
Сотрудники правоохранительных органов охраняют вход в здание правительства Молдавии во время митинга сторонников Демократической партии Молдавии
Вчера, 20:00
Общего противника больше нет. Новый поворот ситуации в МолдавииДемпартия Молдавии объявила, что сформированное ею правительство уходит в отставку, президент Игорь Додон поздравил страну с этой "символической" победой. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
"Приветствуем объявление об уходе старого правительства в Молдавии, которое открывает путь к избранному парламентом новому правительству и мирным переменам. Германия готова оказать поддержку", - заявил Маас.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Участники митинга сторонников Демократической партии у здания правительства Молдавии в Кишиневе
10 июня, 18:22
Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразносЕсли в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.
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Политический кризис в МолдавииПавел ФилипХайко МаасМИД ГерманииГерманияМолдавияВ мире
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