Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You

Поздравление Дональда Трампа с днем рождения в саду у Белого дома. 14 июня 2019

Поздравление Дональда Трампа с днем рождения в саду у Белого дома. 14 июня 2019

© AP Photo / Jose Luis Magana Поздравление Дональда Трампа с днем рождения в саду у Белого дома. 14 июня 2019

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.

Трамп 14 июня празднует своей день рождения, в пятницу ему исполнилось 73 года. В этот день он должен был выступать перед представителями малого бизнеса по теме медицинского страхования.

Как только президент вышел из дверей Белого дома и направился к микрофону, собравшиеся начали петь Happy Birthday to You. Трамп, будучи в приподнятом настроении, всем своим видом демонстрировал удивление.