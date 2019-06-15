Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.
Трамп 14 июня празднует своей день рождения, в пятницу ему исполнилось 73 года. В этот день он должен был выступать перед представителями малого бизнеса по теме медицинского страхования.
Как только президент вышел из дверей Белого дома и направился к микрофону, собравшиеся начали петь Happy Birthday to You. Трамп, будучи в приподнятом настроении, всем своим видом демонстрировал удивление.
Американский лидер, известный своей страстью к публикациям в Twitter, не написал ни слова о своем дне рождения, однако ранее в пятницу поздравил "с днем рождения" сухопутные силы, которые в этот же день празднуют 244 года со дня своего образования.
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