Зеленский выразил уверенность в скором освобождении украинских моряков

КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с семьями украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе за нарушение границы РФ, заявил, что уверен в их скором освобождении и возвращении на родину.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.