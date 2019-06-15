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РИА Новости

Зеленский выразил уверенность в скором освобождении украинских моряков

00:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с семьями украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе за нарушение границы РФ, заявил, что уверен в их скором освобождении и возвращении на родину.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.
"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.
В пресс-службе также сообщили, что на встрече шла речь о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
4 декабря 2018, 08:00
Пятьдесят оттенков нытья
0170033
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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