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РИА Новости

В ДНР заявили о семерых пострадавших из-за обстрелов со стороны силовиков

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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в пятницу из-за обстрелов со стороны украинских силовиков района Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровзглашенной Донецкой народной республики.
Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в результате обстрела со стороны силовиков окраин Донецка в пятницу вечером ранение получил один мирный житель.
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"Сегодня в 21.15 в результате прямого попадания 82-миллиметровой мины получил повреждение жилой дом по улице Горького, 10 и получила множественные осколочные ранения хозяйка дома, 1943 года рождения. Пострадавшая оперативно доставлена в 14-ю городскую больницу Донецка. В данный момент идет операция. Также в результате попадания мины в районе дома №8 по улице Левченко, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого бедра мужчина 1961 года рождения, который также был доставлен в 14-ю горбольницу. Обстрел населенного пункта продолжается", - заявил представитель ведомства.
В военном ведомстве добавили, что еще пятеро мирных жителей получили ранения в подконтрольной силовикам Марьинке на окраине Донецка, куда из-за неудовлетворительного состояния упали боеприпасы, выпущенные по территории республики.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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