В ДНР заявили о семерых пострадавших из-за обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в пятницу из-за обстрелов со стороны украинских силовиков района Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровзглашенной Донецкой народной республики.

Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в результате обстрела со стороны силовиков окраин Донецка в пятницу вечером ранение получил один мирный житель.

"Сегодня в 21.15 в результате прямого попадания 82-миллиметровой мины получил повреждение жилой дом по улице Горького, 10 и получила множественные осколочные ранения хозяйка дома, 1943 года рождения. Пострадавшая оперативно доставлена в 14-ю городскую больницу Донецка. В данный момент идет операция. Также в результате попадания мины в районе дома №8 по улице Левченко, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого бедра мужчина 1961 года рождения, который также был доставлен в 14-ю горбольницу. Обстрел населенного пункта продолжается", - заявил представитель ведомства.