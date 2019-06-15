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РИА Новости

Почему банки убеждают нас сдавать биометрию

Вчера, 08:00
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Алина ПолянинаСистема распознавания лиц
Система распознавания лиц
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Алина Полянина
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Российские банки внедряют обслуживание с использованием биометрических данных. Через полтора года биометрия станет обязательной для всех — таково требование ЦБ. РИА Новости разбиралось, как это работает, какие возможности открывает и насколько гарантирована безопасность.

Начало положено

Собирать биометрические данные клиентов банки начали 1 июля прошлого года — с появлением Единой биометрической системы (ЕБС), инициатором создания которой выступил Центробанк. Оператором, обеспечивающим работу ЕБС и безопасность хранения данных, стал "Ростелеком".
Сейчас подключиться к этой системе может любой банк, выполняющий требования ЦБ по противодействию отмыванию доходов и работающий с системой страхования вкладов. Этим условиям на данный момент соответствуют почти 400 финансово-кредитных организаций.
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В Банке России уверены, что введение системы идентификации клиентов по биометрии позволит сделать банковское обслуживание гораздо более доступным для населения, ведь получить любую необходимую услугу можно будет не выходя из дома.

"Использование биометрических данных для идентификации личности повысит доступность финансовых услуг, в том числе для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также на территориях, где слабо представлен банковский сектор, — считает и. о. директора департамента финансовых технологий Центробанка Иван Зимин. — Клиенты смогут получить все необходимые услуги вне зависимости от времени суток, местоположения и наличия в регионе филиала банка".

Идея ЦБ состоит в том, что после передачи биометрических данных в ЕБС каждый житель России сможет авторизоваться в системе любого банка, открывать счета, вклады, переводить деньги и получать кредиты на самых выгодных условиях.
Но несмотря на то, что сейчас, по словам директора по цифровой идентичности "Ростелекома" Ивана Берова, биометрию по всей России собирают 132 банка почти в пяти тысячах отделений, получить услуги, авторизовавшись таким способом, россияне могут только в пяти организациях. Это Альфа-банк, банк "Хоум Кредит", Тинькофф-банк, Почта-банк и Совкомбанк.
Однако представители ЦБ уверены, что в ближайшее время проблема будет решена, просто банкам нужно чуть больше времени, чтобы наладить работу всех сервисов, ради которых и создана ЕБС.
В частности, начальник управления анализа и регулирования в сфере финтеха Банка России Дмитрий Дубынин утверждает, что до конца следующего года все финансовые учреждения обязаны запустить доступ к своим услугам в удаленном режиме по биометрическим данным клиента.

Цифровой двойник

Поначалу россияне настороженно относились к предложению о добровольной сдаче биометрических данных. Но уже сейчас, по словам Ивана Зимина, количество зарегистрированных в системе пользователей растет с каждым днем. Только в этом году их стало втрое больше.
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Запись биометрии в банках происходит за несколько минут. Она состоит из двух элементов — создания цифрового "слепка" лица человека и записи его голоса. Для этого клиенту нужно посмотреть в специальную камеру и произнести несколько цифр в свободном порядке.
Далее следует регистрация собранных биометрических данных в ЕБС и закрепление их за учетной записью на портале госуслуг. Теоретически после этого финансовые услуги банков, подключенных к биометрической системе "Ростелекома", будут доступны клиентам через любое цифровое устройство: компьютер, планшет, мобильный телефон. При идентификации система попросит клиента посмотреть в камеру и произнести несколько фраз.

Безопасность превыше всего

Представители "Ростелекома" уверяют, что идентификация сразу по двум параметрам — внешности и голосу — необходима для того, чтобы сделать систему более надежной и безопасной.
Так, отдельно взятая система распознавания лиц, по словам Ивана Берова, допускает всего одну ошибку на сто миллионов случаев. При этом ее нельзя обмануть, подставив к камере фотографию человека или даже объемное изображение его лица.
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Раньше обмануть компьютер было возможно, поскольку системы распознавания работали по принципу создания "сетки" с ключевыми точками на лице. Но сейчас используется искусственный интеллект — специальная компьютерная нейросеть, преобразующая лицевые параметры в "цифровой шаблон" человека. Беров уверяет, что при проведении испытаний на точность распознавания лица не влияли борода, усы, синяки, пирсинг и даже очки с небольшим затемнением.
Голос программа распознает по 70 параметрам, причем сопоставляет речь с лицевой мимикой. Это исключает возможность обмана с использованием предварительно записанного голоса.

"Клиент смотрит в камеру и произносит динамически сгенерированный случайный текст. Когда пользователь говорит, программа проверяет, насколько движения рта соответствуют произносимым звукам, чтобы убедиться, что запись не сделана заранее. Человека можно попросить улыбнуться, подмигнуть или дотронуться до мочки уха".

Иван Беров
Директор по цифровой идентичности "Ростелекома"
Специалисты уверены, что успешное внедрение биометрии сделает банковские услуги не только доступнее, но и гораздо безопаснее. Так, по мнению главы Сбербанка Германа Грефа, в ближайшие два-три года это позволит отказаться от банковских карт.
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БанкиЦентральный Банк РФРостелекомРоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
полагаю это очередной шаг к тотальному контролю.в повседневной жизни банки не нужны,они просто убедили людей что это удобно,но это не так.это удобно банкам.как только вы снесли ваши деньги в банк они перестали быть вашими.
15 июня, 09:02
Владимир Григорьев
81000010
До чего хитрые. И на кого рассчитана эта чушь? Прикрываясь большей "доступностью банковских услуг" вводят тотальный контроль над гражданами. Мне бОльшая доступность не нужна, у меня под боком банк. А кому нужна – пусть сдают биометрию! Зачем вводить обязаловку?
15 июня, 09:25
kkristallovich_r
6200004
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