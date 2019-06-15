Бывшему менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Верховный суд Лос-Анджелеса запретил экс-менеджеру Бритни Спирс Сэму Лютфи контактировать с певицей и ее семьей в течение пяти лет, а также писать оскорбительные посты в Интернете, Верховный суд Лос-Анджелеса запретил экс-менеджеру Бритни Спирс Сэму Лютфи контактировать с певицей и ее семьей в течение пяти лет, а также писать оскорбительные посты в Интернете, сообщает THR.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни приняла такое решение, после того, как выслушала показания Сэма Лютфи и отца Бритни Спирс Джеймса Спирса, который контролировал деньги и дела своей дочери в течение 11 лет.

Бритни Спирс и ее адвокаты обвинили Сэма Лютфи в том, что он пытался подстрекать фанатов в социальных сетях критиковать тотальный контроль Джеймса Спирса над поп-звездой. Они даже использовали специальный хэштег #FreeBritney.

I just want to remind anyone not part of the #freebritneyً movement- we don’t want or need anything about her medical history. That’s her business & we aren’t saying that we don’t think Britney struggles with mental health. We are just saying that Britney needs her rights back — tina d (@tinadoy88) 7 июня 2019 г.

В суде Джеймс Спирс не отрицал, что у него всегда были напряженные отношения с дочерью. Но дальше он заявил, что Сэм Лютфи - "хищник", который все эти годы преследовал семью.

Во время процесса был детально изучен аккаунт менеджера в Твиттере, в котором было много постов с критикой Бритни Спирс и ее близких. Адвокат Сэма Лютфи пытался доказать, что его подопечный почти не общался с Бритни Спирс, а истцы даже не предоставили никаких доказательств, что поп-звезда как-то пострадала от высказываний своего экс-менеджера. Тем не менее, суд вынес решение в пользу Спирс.