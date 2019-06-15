Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"

Очень приятно наблюдать за тем, как Дональд Трамп применяет против своих политических оппонентов типично украинский риторический прием, причем делает это настолько эффективно, что американские медиа даже не знают, как на это адекватно реагировать. В интервью телеканалу ABC Трамп признался, что если бы он получил компромат на своего политического конкурента от иностранного агента, то он бы взял компромат и, скорее всего, ничего не рассказал бы ФБР. То есть дал ясно понять, что не видит в таком поведении ничего предосудительного. Трамп воздержался от прямого цитирования коронной фразы украинской политики — "а шо такого?", но именно этот месседж пресса безошибочно считала из его ответа.

"Это не вмешательство, у них есть информация — думаю, я бы ее принял, — заявил Трамп . — Если бы я думал, что что-то не так, я бы пошел к ФБР — если бы я подумал, что что-то не так. Но когда кто-то составляет "исследование политических оппонентов", да, они приходят с этим исследованием. <...> О, давайте позвоним в ФБР! У ФБР нет достаточного количества агентов, чтобы разбираться с этим. Когда вы идете и говорите честно с конгрессменами, они все делают это (принимают информацию. — Прим. ред.), они всегда это делали, и это так, как есть. Это называется исследованием политических оппонентов".

Политики Демократической партии и сочувствующие им СМИ не придумали ничего лучше, чем объявить Трампа предателем и заявить, что он буквально просит внешние силы (причем некоторые источники сразу пишут про Россию) вмешаться в американские выборы и слить Трампу какой-нибудь вкусный компромат на кандидатов в президенты от Демпартии.

Руководитель комитета по разведке конгресса США Адам Шифф даже проявил определенные телепатические способности и заверил, что: "Россия четко услышала приглашение Трампа атаковать", причем в качестве цели атаки подразумевается американская избирательная система.

Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила об отсутствии у президента США морального компаса: "То, что президент сказал вчера вечером, снова и снова ясно показывает, что он не знает разницы между правильным и неправильным, и это, пожалуй, самое приятное, что я могу сказать о нем. Если он не понимает разницы, это может объяснить его нелепое поведение. И теперь он приглашает к вмешательству в наши выборы иностранное правительство".

Журналисты не отстают . "Трамп приглашает иностранцев вмешаться в выборы 2020 года. Почему он не защитит свою страну?" — вопрошает USA Today. "Трамп снова предает свою страну, приглашая иностранное вмешательство" — свежий заголовок The Washington Post

Однако проблема в том, что в погоне за возможностью в очередной раз уличить Трампа в порочащих связях с Россией вашингтонский истеблишмент и его медийные друзья, скорее всего, роют яму сами себе, чем Трамп обязательно воспользуется в будущем. Несмотря на то что эта тема пока ушла с первых полос американских газет, можно смело предполагать, что команда личного юриста Трампа, бывшего нью-йоркского прокурора Руди Джулиани активно продолжает копать тему Украинагейта. Этот скандал, напомним, возник из-за того, что большая часть компромата на руководителя избирательного штаба Трампа была предоставлена сторонникам Демократической партии США усилиями некоторых украинских чиновников. Когда Джулиани дожмет администрацию Зеленского в плане официальных подтверждений, то демократам, которые сейчас заявляют о том, что компромат у иностранцев нельзя брать ни при каких обстоятельствах, будет больно и обидно. Особенно если Трамп вскроет этот скандал ближе к финальной части президентской избирательной кампании.

Даже если официальных киевских подтверждений получить не удастся (о чем Зеленского обязательно заставят серьезно пожалеть), то уже имеющихся данных хватит для того, чтобы нанести серьезный имиджевый ущерб.

Однако наибольший интерес представляет даже не "украинское досье", а то, что из-за внимания к вопросу допустимости использования иностранного компромата Дональд Трамп наконец-то лично ознакомился с творчеством российских политических пранкеров.

"Когда сенатор Марк Уорнер подробно и обстоятельно обсуждал крайне негативную информацию обо мне с талантливым шоуменом, который заявил, что является российским агентом, он немедленно позвонил в ФБР? Нет, на самом деле он даже не сказал сенатскому комитету по разведке, членом которого является. Когда конгрессмен Адам Шифф принимал звонки от другого человека, также очень убедительно притворявшегося российским оперативником, он думал позвонить в ФБР? Нет! Дело в том, что фальшивая охота на ведьм — гигантская афера, в ходе которой демократы и другие действительно плохие люди шпионили за моей избирательной кампанией!"

С учетом того, что на стороне Трампа есть как минимум одна команда медийщиков, которые могут организовывать аналогичные операции (так называемый Project Veritas), можно ожидать, что фейковые предложения о получении компромата на Трампа начнут сыпаться на его оппонентов как из рога изобилия, превращаясь потом в очередные скандалы. У этого будет приятное для России последствие — если американские сенаторы и конгрессмены начнут видеть в каждом русскоговорящем политическом активисте или журналисте потенциального пранкера или агента Трампа, то это очень сильно затруднит работу российской антигосударственной оппозиции. Трудно получить грант или стипендию в элитном иностранном университете, когда высокопоставленные партнеры страдают от тяжелой паранойи.

А если совсем серьезно, то мы наблюдаем окончательный демонтаж когда-то великой американской политической системы, которая была основана на двух важнейших принципах. Первый: проигравшая сторона после поражения в политической борьбе теряет только власть, но никогда не теряет деньги, свободу и общественное уважение — и этот принцип позволял не превращать политическую борьбу в гражданскую войну и защищал очень разношерстное американское общество от раскола по политическим линиям разлома.