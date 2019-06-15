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РИА Новости

"Все еще на свободе": кто расстрелял сотрудников ОМОНа в Петербурге

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ Петербурге неизвестные расстреляли полицейский УАЗ
В Петербурге неизвестные расстреляли полицейский УАЗ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Налет на машину петербургского ОМОНа, убийство и поджог ради 24 миллионов рублей — спустя три с половиной года после громкого преступления силовикам так и не удалось наказать виновных. Суд над предполагаемыми участниками дерзкого ограбления длился почти два года, но в итоге присяжные вынесли оправдательный приговор. На днях у стороны обвинения появился еще один шанс настоять на своем.

Как в 90-е

Нападение произошло в декабре 2015-го на Муринской дороге, проходящей вдоль КАД на северо-востоке Санкт-Петербурга. Прибывшие на место силовики обнаружили два сгоревших автомобиля, одним из которых оказался полицейский УАЗ.
По словам очевидцев, все произошло в считаные минуты: неизвестные на "газели" подрезали служебную машину, расстреляли ее из автомата и подожгли. От своего транспорта преступники также избавились на месте и скрылись на легковом автомобиле Hyundai, который позднее сожгли в ближайшем лесу.
Жертвами преступления стали заместитель командира ОМОН УМВД на транспорте по СЗФО Анатолий Яблоков и водитель этого же управления Станислав Барканов. Яблоков скончался на месте, а Барканова спасли случайные свидетели: кто-то из толпы успел вытащить его из горящего автомобиля и оказал первую помощь.
Водитель в тяжелом состоянии попал в больницу, поэтому выяснить, зачем именно сотрудники ОМОНа поехали за город, следователям удалось не сразу. Ситуацию прояснила кассир Дарья Щербакова, находившаяся в уазике с силовиками и чудом не пострадавшая.
По ее словам, омоновцы подрабатывали черными инкассаторами: в нерабочее время, но в форме и на служебной машине доставляли неофициальную зарплату строителям. По версии следствия, в тот день они перевозили около 24 миллионов рублей. Со стройкой они сотрудничали как минимум полгода, поэтому о дне приезда автомобиля с деньгами знали все рабочие.

Фрагмент номера

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Черным инкассаторам тоже досталось: начальнику пострадавших Дмитрию Хистяеву, разрешившему теневую перевозку денег, вменили злоупотребление должностными полномочиями. В суде защита командира ОМОНа сумела смягчить обвинение, в итоге он отделался штрафом в 50 тысяч рублей.
Впрочем, данные о нелегальной работе силовиков мало помогли следствию по основному делу. Было очевидно, что преступление планировалось очень тщательно и к уничтожению улик неизвестные подошли профессионально.
Главная свидетельница почти ничего не запомнила — нападавшие были в масках и плащах. Осмотр брошенных "газели" и Hyundai показал: преступники вырезали номера кузова и агрегатов, чтобы полицейские не установили их происхождение. Однако следователям все-таки удалось различить несколько цифр на одной из деталей Hyundai.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ Петербурге неизвестные расстреляли полицейский УАЗ
В Петербурге неизвестные расстреляли полицейский УАЗ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В Петербурге неизвестные расстреляли полицейский УАЗ
В итоге круг поиска сузился до 30 машин по всей стране. Один из автомобилей и привел силовиков к предполагаемым убийцам. В апреле 2016-го начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов сообщил, что задержаны пятеро человек, двое из которых известны как члены тамбовской ОПГ. Чтобы выйти на подозреваемых, пришлось допросить около 400 граждан, провести 80 экспертиз и изучить около 40 записей видеонаблюдения.
По версии следствия, в налете участвовали трое, остальные помогали в покупке автомобилей. Организовал все 59-летний Георгий Насимович, который ранее уже попадал в поле зрения полицейских за незаконное хранение оружия. Его подельники — мастер спорта Геннадий Левинский и Алексей Геворкян, пятикратно судимый за грабежи и кражи.
© "Петербургский дневник"Кадр оперативной съемки
Кадр оперативной съемки
© "Петербургский дневник"
Кадр оперативной съемки
Сразу после задержания фигуранты дали признательные показания, но к концу расследования от них отказались. Их защитники объяснили суду такое противоречивое поведение давлением со стороны силовиков.

Никто не ожидал

Рассмотрение дела налетчиков с участием присяжных началось летом 2017-го. По мнению обвинения, из автомата стрелял Левинский, а Геворкян поджег полицейский УАЗ. Следствию удалось найти на месте преступления генетические следы обвиняемых. А также представить доказательства неожиданного обогащения предполагаемых преступников сразу после ограбления: по версии следствия, они купили по дорогому автомобилю.
Несмотря на все доводы, присяжные решили, что доказательств недостаточно. Единственный эпизод, с которым согласилась коллегия, — незаконное хранение боеприпасов: во время обысков у Насимовича нашли два боевых патрона.
В итоге в феврале 2019-го всех троих освободили прямо в зале суда. Сторону обвинения такой финал не устроил, прокуратура обратилась в Верховный суд.
"В апелляционном представлении мы ссылались на то, что в суде были представлены недопустимые доказательства, — рассказали РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга. — Озвученные сведения могли повлиять на решение присяжных".
© "Петербургский дневник"Суд по делу о нападении на машину ОМОНа
Фото из зала суда по делу о нападении на машину ОМОНа
© "Петербургский дневник"
Суд по делу о нападении на машину ОМОНа
Что конкретно незаконно донесли до присяжных адвокаты подсудимых, в прокуратуре не сообщили, но доводы обвинения Верховный суд принял. Дело о нападении на сотрудников ОМОНа вернули на новое рассмотрение. Теперь с материалами познакомят другой состав присяжных.
У прокуратуры есть все шансы доказать свою точку зрения: в Санкт-Петербурге уже были случаи, когда обвинение после нескольких пересмотров оправдательного приговора добивалось реального срока для подсудимых.
Так, криминального авторитета Станислава Тюрина дважды оправдывали по делу об убийстве петербургской предпринимательницы Валентины Раевской в 2006 году, но в третий раз обвинение убедило присяжных в его виновности.
Тюрин был фигурантом нескольких уголовных дел, в общей сложности его приговорили к 23 годам лишения свободы. СМИ называли его рекордсменом по оправдательным приговорам: рассматривая разные дела, присяжные не соглашались с обвинением четыре раза. При этом в России оправдательных приговоров по уголовным делам — меньше процента: в прошлом году их было лишь 516 из 108 тысяч.
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