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РИА Новости
Культура

Премьера в Большом: блеск и изнанка балета

Вчера, 08:00
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© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театрПремьера балета "Парижское веселье"
Премьера балета Парижское веселье
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Большой театр (ГАБТ) закрывает сезон танцевальной феерией: в один вечер можно увидеть автобиографическую постановку легенды современного танца Мориса Бежара "Парижское веселье" и "Симфонию до мажор" Джорджа Баланчина.

Две работы великих хореографов

Опасения о несочетаемости балетов не подтвердились: солисты труппы Большого и кордебалет составили единое целое, показав богатство русской школы и стиля. Зрителей ждет калейдоскоп яркой музыки и хореографической техники.
"Основная идея достаточно проста: вы приходите на две постановки великих хореографов в исполнении артистов балета Большого театра. Эти спектакли сегодня предстанут немного в другом виде. Самые великие постановки зависят от качества исполнения, то есть от артистов. Мы были свидетелями того, как даже самые замечательные спектакли великих хореографов смотреть было невозможно, поскольку исполнение было неважным. В нашем случае, надеюсь, все совпало и получится яркий результат", — рассказал РИА Новости руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

"Парижское веселье": как узнать о балете из первых уст

© РИА Новости . Анастасия Мельникова Балет "Парижское веселье", Большой театр
Балет Парижское веселье, Большой театр
© РИА Новости . Анастасия Мельникова
Балет "Парижское веселье", Большой театр
Морис Бежар описывал этот балет как "смесь личного дневника и юмористической газеты того времени" — он будил в нем воспоминания о молодости и первом визите в Париж.
По словам Махара Вазиева, в репертуарном российском музыкальном театре эта работа великого мастера ставится впервые.
Постановка удивляет — в ней не только танцуют, но и декламируют, и даже поют!
© Фото : Наталья Воронова/Большой театрПремьера балета "Парижское веселье"
Премьера балета Парижское веселье
1 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Наталья Воронова/Большой театр
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театрПремьера балета "Парижское веселье"
Премьера балета Парижское веселье
2 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
© Фото : Наталья Воронова/Большой театрПремьера балета "Парижское веселье"
Премьера балета Парижское веселье
3 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Наталья Воронова/Большой театр
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театрПремьера балета "Парижское веселье"
Премьера балета Парижское веселье
4 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
© Фото : Наталья Воронова/Большой театрПремьера балета "Парижское веселье"
Премьера балета Парижское веселье
5 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Наталья Воронова/Большой театр
1 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Наталья Воронова/Большой театр
2 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
3 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Наталья Воронова/Большой театр
4 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
5 из 5
Премьера балета "Парижское веселье"
© Фото : Наталья Воронова/Большой театр
Главным героем становится молодой человек Бим, который грезит танцами и, чтобы осуществить свою мечту, приезжает в Париж. Его педагогом оказывается чересчур строгая дама, которая отдает должное таланту своего ученика, но в то же время издевается над ним как может. Ее прообразом стала Рузанна Саркисян — знаменитая наставница выдающихся танцовщиков. Однако главный герой витает в облаках, живет в воображаемом мире, который наполняет сказочными персонажами, не придавая большого внимания рутине.
Бим — прототип Мориса Бежара. По мнению исполнителя этой роли Алексея Путинцева, в образе Бима Бежар хотел изобразить себя в том возрасте, когда он поступал в Парижское училище.
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана АввакумАртисты Большого театра на репетиции
Артисты Большого театра на репетиции
1 из 4
Артисты Большого театра на репетиции
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана Аввакум
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана АввакумАртисты Большого театра на репетиции
Артисты Большого театра на репетиции
2 из 4
Артисты Большого театра на репетиции
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана Аввакум
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана АввакумАртисты Большого театра на репетиции
Артисты Большого театра на репетиции
3 из 4
Артисты Большого театра на репетиции
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана Аввакум
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана АввакумАртисты Большого театра на репетиции
Артисты Большого театра на репетиции
4 из 4
Артисты Большого театра на репетиции
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана Аввакум
1 из 4
Артисты Большого театра на репетиции
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана Аввакум
2 из 4
Артисты Большого театра на репетиции
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана Аввакум
3 из 4
Артисты Большого театра на репетиции
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана Аввакум
4 из 4
Артисты Большого театра на репетиции
© Фото : Пресс-служба Большого театра/Светлана Аввакум
"Непросто танцевать реального человека. Это не классика в чистом виде, не народный танец и не современный — это смесь. Какие-то движения характерны для классического танца или требуют технически максимальной отдачи, а где-то надо сконцентрироваться на пластике. Задача спектакля — кратко рассказать историю большинства учеников академий школ классического танца, о том, как они растут, становятся великими", — заметил Путинцев.

Ювелирная точность "Симфонии до мажор"

В Большом театре "Симфонию" можно было увидеть в 1999 году, сейчас российских зрителей ждет возобновление проекта. Руководит им балетмейстер-постановщик Элиз Борн, лично работавшая с Джорджем Баланчиным.
© РИА Новости . Анастасия Мельникова Балет "Парижское веселье", Большой театр
Балет Парижское веселье, Большой театр
© РИА Новости . Анастасия Мельникова
Балет "Парижское веселье", Большой театр

"Специфика балетов Баланчина в том, что они очень техничны, требуют собранности, — говорит Элиз Борн. — Со стороны сложно понять, какие усилия нужны для того, чтобы танцевать его балет — для артистов это непростая задача. Но я считаю, что для достижения совершенства необходимо танцевать Баланчина".

"Симфония до мажор" — балет в четырех частях, главные действующие лица — балерины в классических костюмах, танцующие на фоне синего задника сцены, чтобы ничто не отвлекало публику от четких и выверенных танцевальных узоров.
Евгения Образцова и Артем Овчаренко в балете "Симфония до мажор". Фото Натальи Вороновой/Большой театр
Евгения Образцова и Артем Овчаренко в балете Симфония до мажор. Фото Натальи Вороновой/Большой театр
1 из 5
Евгения Образцова и Артем Овчаренко в балете "Симфония до мажор". Фото Натальи Вороновой/Большой театр
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театрПремьера балета "Симфония до мажор"
Премьера балета Симфония до мажор
2 из 5
Премьера балета "Симфония до мажор"
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
© Damir YusupovКристина Кретова и Давид Мотта Соарес. Фото Дамира Юсупова/Большой театр
Кристина Кретова и Давид Мотта Соарес. Фото Дамира Юсупова/Большой театр
3 из 5
Кристина Кретова и Давид Мотта Соарес. Фото Дамира Юсупова/Большой театр
© Damir Yusupov
© Damir YusupovСцена из спектакля "Симфония до мажор". Фото Дамира Юсупова/Большой театр
Сцена из спектакля Симфония до мажор. Фото Дамира Юсупова/Большой театр
4 из 5
Сцена из спектакля "Симфония до мажор". Фото Дамира Юсупова/Большой театр
© Damir Yusupov
© Damir YusupovОльга Смирнова и Денис Родькин в спектакле "Симфония до мажор". Фото Дамира Юсупова/Большой театр
Ольга Смирнова и Денис Родькин в спектакле Симфония до мажор. Фото Дамира Юсупова/Большой театр
5 из 5
Ольга Смирнова и Денис Родькин в спектакле "Симфония до мажор". Фото Дамира Юсупова/Большой театр
© Damir Yusupov
1 из 5
Евгения Образцова и Артем Овчаренко в балете "Симфония до мажор". Фото Натальи Вороновой/Большой театр
2 из 5
Премьера балета "Симфония до мажор"
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
3 из 5
Кристина Кретова и Давид Мотта Соарес. Фото Дамира Юсупова/Большой театр
© Damir Yusupov
4 из 5
Сцена из спектакля "Симфония до мажор". Фото Дамира Юсупова/Большой театр
© Damir Yusupov
5 из 5
Ольга Смирнова и Денис Родькин в спектакле "Симфония до мажор". Фото Дамира Юсупова/Большой театр
© Damir Yusupov
Как признавался сам Джордж Баланчин в книге "Сто один рассказ о большом балете", основа "Симфонии до мажор" — не сюжет, а музыка. В симфонии Жоржа Бизе четыре части, в каждой своя тема. Им и соответствует рисунок танца.
В финале на подмостки Новой сцены ГАБТа выйдут все артисты, чтобы станцевать вместе. Но Большой подготовил еще один сюрприз: премьерные показы исполняются разным составом солистов. Так что публике предстоит увидеть фактически четыре разных варианта спектакля.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин во время интервью корреспонденту РИА новости
14 июня, 12:00
Владимир Урин: создание нового движет театром, помогая ему оставаться живым
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Махар ВазиевМорис БежарПарижКультураБольшой театрМосква
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