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РИА Новости
Культура

Кино недели: "Люди в черном", "Боль и слава", красота, ужасы и детективы

Вчера, 08:00
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© предоставлено пресс-службой WDSSPRКадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
Кадр из фильма Люди в черном: Интернэшнл
© предоставлено пресс-службой WDSSPR
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Снова спасти Землю от пришельцев с "Людьми в черном", испытать "Боль и славу" вместе с Педро Альмодоваром или просто боль, зайдя в гости к жуткой Ма, узнать о последних годах "Величайшего кутюрье" и попробовать раскрыть серию убийств на севере Италии — все это можно сделать, если пойти в кино на этой неделе. Лучшие новые фильмы — в материале РИА Новости.

"Люди в черном: Интернэшнл"

Экшн-комедия "Люди в черном: Интернэшнл" — картина про агентство, контактирующее с инопланетными цивилизациями и охраняющее от их угроз землян. Главными героями стали опытный агент Эйч (Крис Хемсворт) и новичок М (Тесса Томпсон). Они должны спасти Землю с помощью супергеройского оружия и смекалки. Вновь в их арсенале — нейтрализатор: вспышка, стирающая память всем, контактировавшим с пришельцами.

"Боль и слава"

© Canal+ [fr] (2019) Кадр из фильма "Боль и слава"
Кадр из фильма Боль и слава
© Canal+ [fr] (2019)
Кадр из фильма "Боль и слава"
Новая драма Педро Альмодовара с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях — история кинорежиссера, который вспоминает свое прошлое: детство, теплые отношения с матерью, первую любовь, шаги на пути к славе. Но чем глубже герой погружается в прошлое, тем больше понимает, что искусство, слава и, конечно, жизнь — это боль.
За эту роль Антонио Бандерас получил "Пальмовую ветвь" 72-го Каннского кинофестиваля. Альмодовар опять остался без наград.

"Ма"

Одинокую и добродушную Ма (Октавия Спенсер) обожают подростки, она для них друг. У нее в доме нет запретов, всегда можно закатить вечеринку и веселиться до утра. Однако есть одно условие — никогда не заходить в ее комнату. Разумеется, дети запрет нарушают и узнают настоящую Ма, а вот этого делать точно не стоило.

"Величайший кутюрье"

Документальная биографическая драма о последних годах Ив Сен-Лорана, когда он был креативным директором своего модного дома YSL, и о создании его прощальной коллекции.
© Hold Up Films (2007)Кадр из фильма "Величайший кутюрье"
Кадр из фильма Величайший кутюрье
© Hold Up Films (2007)
Кадр из фильма "Величайший кутюрье"
Французский режиссер Оливье Мейру с начала 1990-х собирал информацию и вел съемку в мастерской великого кутюрье. Кроме того, он получил личную информацию у партнера Ив Сен-Лорана Пьера Берже, который и предложил режиссеру заняться документальным фильмом.
Однако потом через суд Берже запретил показывать картину, посчитав, что модельер очень старо выглядит. Режиссеру удалось преодолеть запрет только после смерти Ив Сен-Лорана и Пьера Берже в 2017 году.

"Венецианский детектив"

Комедийный детектив от итальянского режиссера Антонио Падована.
© K+ (2017)Кадр из фильма "Венецианский детектив"
Кадр из фильма Венецианский детектив
© K+ (2017)
Кадр из фильма "Венецианский детектив"
В небольшом городке недалеко от Венеции произошла серия убийств. Детектив Стукки, неуклюже перемещаясь среди холмов и красот, постепенно понимает, что в преступлениях замешаны многие местные жители.

"Бегство рогатых викингов"

Добрая история по книге писателя Владислава Крапивина — для семейного просмотра. Наконец-то Женьке Воробьеву по кличке Джонни исполняется девять лет. Теперь старшая сестра не будет за ним присматривать и он сможет спокойно провести летние каникулы с друзьями.
Однако спокойно не получается. Джонни с друзьям решают остановить Тольку Самохина — главаря банды рогатых викингов, который запугивает всех детей в округе.
Кадр из фильма Рокетмен
6 июня, 08:00
Финал "Людей Икс", сокращенный "Рокетмен" и "Дом-2" в хорошем кино
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КультураИв Сен-ЛоранПенелопа КрусПедро АльмодоварИталия
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