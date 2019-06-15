Кино недели: "Люди в черном", "Боль и слава", красота, ужасы и детективы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Снова спасти Землю от пришельцев с "Людьми в черном", испытать "Боль и славу" вместе с Педро Альмодоваром или просто боль, зайдя в гости к жуткой Ма, узнать о последних годах "Величайшего кутюрье" и попробовать раскрыть серию убийств на севере Италии — все это можно сделать, если пойти в кино на этой неделе. Лучшие новые фильмы — в материале РИА Новости.

"Люди в черном: Интернэшнл"

Экшн-комедия "Люди в черном: Интернэшнл" — картина про агентство, контактирующее с инопланетными цивилизациями и охраняющее от их угроз землян. Главными героями стали опытный агент Эйч (Крис Хемсворт) и новичок М (Тесса Томпсон). Они должны спасти Землю с помощью супергеройского оружия и смекалки. Вновь в их арсенале — нейтрализатор: вспышка, стирающая память всем, контактировавшим с пришельцами.

"Боль и слава"

© Canal+ [fr] (2019) Кадр из фильма "Боль и слава" © Canal+ [fr] (2019) Кадр из фильма "Боль и слава"

Новая драма Педро Альмодовара с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях — история кинорежиссера, который вспоминает свое прошлое: детство, теплые отношения с матерью, первую любовь, шаги на пути к славе. Но чем глубже герой погружается в прошлое, тем больше понимает, что искусство, слава и, конечно, жизнь — это боль.

За эту роль Антонио Бандерас получил "Пальмовую ветвь" 72-го Каннского кинофестиваля. Альмодовар опять остался без наград.

"Ма"

Одинокую и добродушную Ма (Октавия Спенсер) обожают подростки, она для них друг. У нее в доме нет запретов, всегда можно закатить вечеринку и веселиться до утра. Однако есть одно условие — никогда не заходить в ее комнату. Разумеется, дети запрет нарушают и узнают настоящую Ма, а вот этого делать точно не стоило.

"Величайший кутюрье"

Документальная биографическая драма о последних годах Ив Сен-Лорана, когда он был креативным директором своего модного дома YSL, и о создании его прощальной коллекции.

© Hold Up Films (2007) Кадр из фильма "Величайший кутюрье" © Hold Up Films (2007) Кадр из фильма "Величайший кутюрье"

Французский режиссер Оливье Мейру с начала 1990-х собирал информацию и вел съемку в мастерской великого кутюрье. Кроме того, он получил личную информацию у партнера Ив Сен-Лорана Пьера Берже, который и предложил режиссеру заняться документальным фильмом.

Однако потом через суд Берже запретил показывать картину, посчитав, что модельер очень старо выглядит. Режиссеру удалось преодолеть запрет только после смерти Ив Сен-Лорана и Пьера Берже в 2017 году.

"Венецианский детектив"

Комедийный детектив от итальянского режиссера Антонио Падована.

© K+ (2017) Кадр из фильма "Венецианский детектив" © K+ (2017) Кадр из фильма "Венецианский детектив"

В небольшом городке недалеко от Венеции произошла серия убийств. Детектив Стукки, неуклюже перемещаясь среди холмов и красот, постепенно понимает, что в преступлениях замешаны многие местные жители.

"Бегство рогатых викингов"

Добрая история по книге писателя Владислава Крапивина — для семейного просмотра. Наконец-то Женьке Воробьеву по кличке Джонни исполняется девять лет. Теперь старшая сестра не будет за ним присматривать и он сможет спокойно провести летние каникулы с друзьями.