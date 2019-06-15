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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, чем хороши капсульные отели

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Валентина Антонова / Перейти в фотобанкКапсульный отель Aerosleep в аэропорту Пулково
Капсульный отель Aerosleep в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Валентина Антонова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Большинство российских путешественников (56%) знают, что такое капсульные отели, сообщает Aviasales.
Сервис опросил 75 тысяч туристов, выясняя, как они относятся к капсульным отелям. Оказалось, что больше половины хоть раз слышали о футуристичных гостиницах или даже ночевали в капсуле. Провести сутки в таком отеле в России в среднем в два раза дороже, чем в хостеле, а в некоторых городах цены даже сопоставимы с расходами за номер в обычной гостинице.
Респонденты поделились только положительными эмоциями от полученного опыта. Главными плюсами капсул они назвали приватность, которую нельзя получить в обычном хостеле, а также почасовую оплату, актуальную при пересадках в аэропорту, чистоту, наличие кондиционера, WiFi, телевизора и розетки для зарядного устройства. Однако у большинства капсульных отелей удобства находятся на этаже, как в хостеле, либо оплачиваются отдельно от спального места.
В России пожить в капсуле можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Казани, Петрозаводске, Тюмени, Челябинске и Южно-Сахалинске. Средняя стоимость за ночь составляет 900 рублей.
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Проживание в столичных хостелах обойдется в 400-500 рублей в сутки, то есть в два раза дешевле, чем в капсульном отеле. Похожая разница в цене сохраняется и в остальных регионах страны.
Более того, в некоторых городах есть сравнимые по цене одноместные номера в привычных гостиницах. Например, за тысячу рублей можно остановиться в гостиницах Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, Челябинска и Казани.
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