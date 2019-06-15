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РИА Новости

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии

00:41
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Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.
Идея о созыве СВМДА была впервые озвучена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 5 октября 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевыми документами СВМДА являются Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами-членами от 14 сентября 1999 года, Алматинский акт, устав СВМДА, принятый в ходе Первого саммита 4 июня 2002 года.
СВМДА проводит политику, основанную на принципах верховенства права, невмешательства во внутренние дела государств-членов и экономического, социального и культурного взаимодействия. Главной целью Совещания является расширение сотрудничества путем выработки многосторонних подходов по продвижению мира, безопасности и стабильности в Азии. Все решения в рамках СВМДА принимаются консенсусом.
Чтобы стать членом СВМДА, государство должно иметь часть своей территории в Азии. В настоящее время СВМДА включает 27 государств-членов: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Российская Федерация, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея.
Статус наблюдателей имеют восемь стран (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония) и пять международных организаций – Лига арабских государств (ЛАГ), Международная организация по миграции (МОМ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Объединенных Наций (ООН) и Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА).
Высшим органом СВМДА является саммит глав государств и правительств, который созывается каждые четыре года. Встреча министров иностранных дел – центральный форум для консультаций и изучения всех вопросов, связанных с деятельностью СВМДА, должна проводиться каждые два года.
За выполнением решений СВМДА следит комитет старших должностных лиц, который собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Комитет проводит консультации по вопросам деятельности, контролирует работу специальных рабочих групп и координирует работу других совещаний.
Международная деятельность регулируется положением по внешним связям СВМДА. В 2007 году Совещание получило статус наблюдателя на 62-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН. Подписаны Меморандумы о взаимопонимании с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС), Международной организацией по миграции (МОМ), Ассамблеей народов Казахстана (АНК), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Управлением ООН по наркотикам и преступности, Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАС ШОС) и Шанхайским институтом международных исследований.
Секретариат, административный орган СВМДА, находится в Нур-Султане (Казахстан). В его состав входят исполнительный директор, который назначается председательствующей страной, заместитель исполнительного директора, а также специалисты, прикомандированные государствами-членами.
Четвертый саммит СВМДА прошел 21 мая 2014 года в Шанхае (КНР) под председательством председателя КНР Си Цзиньпина.
В работе саммита приняли участие 13 глав государств и правительств, генеральный секретарь ООН, а также другие высокопоставленные лица высокого уровня, включая вице-президентов, вице-премьер-министров и министров иностранных дел.
На саммите была принята декларация "Укреплении диалога, доверия и координации во имя новой Азии, стабильности и сотрудничества", в которой отражены согласованные позиции по актуальным вопросам безопасности и сотрудничества в Азии, включая терроризм, разоружение, незаконный оборот наркотиков, организованная и транснациональная преступность, продовольственная и энергетическая безопасность, права человека, информация и коммуникационные технологии, охрана окружающей среды, а также ситуации в Афганистане и на Среднем Востоке.
На период 2018-2020 годов на форуме председательствует Таджикистан.
Пятый саммит СВДМА пройдет 15 июня 2019 года в Душанбе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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