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РИА Новости

В Мексике рассказали о последствиях в случае начала торговой войны с США

Вчера, 23:44
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МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард считает, что возможная торговая война с США могла бы обернуться для страны настоящим кризисом.
"Торговая война, вероятно, означала бы для Мексики провоцирование кризиса", - заявил Эбрард, выступая перед сенатом страны.
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На следующей неделе сенат должен ратифицировать новое соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой.
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы от потоков нелегальных мигрантов. В Мехико обязались отправить на границу до 6 тысяч солдат Национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.
По мнению главы мексиканского МИД, в случае отсутствия соглашения с США по миграции и неприменению новых пошлин страна потеряла бы один миллион рабочих мест, а общие потери экономики составили столько же, если бы правительство подняло НДС с 16 до 25 процентов.
Эбрард отметил также, что сейчас на северной границе Мексики находятся порядка 25 тысяч мигрантов из стран Центральной Америки в ожидании рассмотрения их прошений об убежище в США.
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МИД МексикиМексикаСШАЭкономика
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