В Саратовской области мужчина сгорел в машине после хлопка газового баллона

"По предварительным данным, 54-летний житель села погрузил в свой легковой автомобиль баллон бытового газа, затем сел в него. После этого раздался хлопок, транспортное средство загорелось… Односельчане, ставшие очевидцами трагедии, вызвали пожарных и бригаду скорой помощи. Прибывшие специалисты потушили возгорание. Медики констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.