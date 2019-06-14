В Саратовской области мужчина сгорел в машине после хлопка газового баллона

САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Следствие в Марксовском районе Саратовской области проводит проверку по факту гибели местного жителя при возгорании автомобиля после хлопка баллона бытового газа, сообщило областное СУСК.
Инцидент произошел селе Золотовка днем в пятницу.
"По предварительным данным, 54-летний житель села погрузил в свой легковой автомобиль баллон бытового газа, затем сел в него. После этого раздался хлопок, транспортное средство загорелось… Односельчане, ставшие очевидцами трагедии, вызвали пожарных и бригаду скорой помощи. Прибывшие специалисты потушили возгорание. Медики констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СК.
"Следователями СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин возгорания газового баллона", - уточняется в сообщении.