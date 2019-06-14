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РИА Новости

В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков

Вчера, 23:31
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 21.15 (время совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь по Александровке с применением минометов калибром 82 миллиметров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Пострадавший был немедленно госпитализирован", - сообщил представитель ведомства.
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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