Уволенное Додоном молдавское правительство ушло в отставку

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Демократическая партия Молдавии приняла решение, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство под руководством Павла Филипа уйдет в отставку. Об этом сообщил замглавы партии Владимир Чеботарь.

По мнению его однопартийцев, это позволит хотя бы частично преодолеть политический кризис в стране.

"Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу", — отметил он.

Помимо этого, Чеботарь обратился к сторонникам с просьбой поддержать принятое решение и убрать палатки, мешающие проходу в здание правительства и Конституционного суда.

Реакция Додона и роль США

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил сограждан с подобным исходом.

"Граждане Молдавии, позвольте мне поздравить вас с этой символической победой. Демпартия, которая узурпировала власть в стране, признала поражение, но это еще не окончательная победа", — заявил он на брифинге.

Президент отметил, что у правительства Филипа не было легальной возможности уйти в отставку, поскольку оно, по его словам, было незаконным после 8 июня, когда был создан кабинета министров под руководством Майи Санду.

Додон также заявил, что важную роль в разрешении ситуации сыграли США. Он добавил, что республике "повезло с послом" из Вашингтона, что способствовало улучшению двусторонних отношений.

"Мы и вчера, и сегодня встречались с послом Хоганом, я открыто сказал, что готов полететь в Вашингтон и честно озвучить свою позицию: я готов работать с новым правительством, нет никаких закулисных игр", — рассказал он.

Президент Молдавии также сообщил, что намерен обсудить с правительством отзыв из-за границы части послов. Дипломаты, которые придут на их место, по словам Додона, "будут представлять за рубежом Молдавию, а не партию".

Ранее глава молдавского внешнеполитического ведомства Николай Попеску заявил, что посол в США Кристина Балан отказалась прибыть в Кишинев для консультаций. Он объяснил это сотрудничеством посла с Демократической партией, чьи интересы она защищала в США.

Отмена решений Конституционного суда

При этом сама Санду заявила, что глава Демократической партии Владимир Плахотнюк должен ответить перед законом. Решение об отставке Филипа она назвала запоздалым.

"Плахотнюк много лет терроризировал страну, в ближайшее время независимая юстиция применит соответствующие санкции к гражданину Плахотнюку и всем, кто подчинялся ему напрямую и нарушал при этом законодательные нормы", - заявила она.

Санду добавил, что в субботу пройдет срочное заседание правительства. Она намерена требовать от Конституционного суда пересмотра решений, касающихся роспуска парламента и досрочных выбор.

Политический кризис в Молдавии