В Подмосковье проверяют инцидент с жесткой посадкой легкомоторного самолета

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о том, что два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области. В результате ЧП пожара не последовало, топливо не разлилось.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.