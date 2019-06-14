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РИА Новости

В Подмосковье проверяют инцидент с жесткой посадкой легкомоторного самолета

Вчера, 23:19
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о том, что два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области. В результате ЧП пожара не последовало, топливо не разлилось.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.
По предварительным данным следствия, в пятницу примерно в 21.35 мск в легкомоторный самолет под управлением пилота 1953 года рождения с пассажиром на борту, совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево Солнечногорского района Московской области. Пилот и пассажирка 1975 года рождения доставлены в больницу.
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