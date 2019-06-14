В Москве рассмотрят вопрос об аресте владельца Optima Development

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте владельца компании Optima Development Альберта Худояна по подозрению в хищении более 100 миллионов долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Карабанов.

"Вчера ночью он (Худоян) был задержан по уголовному делу, и последующий арест его состоится завтра в Тверском суде в 12.00", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, одним из партнеров Худояна был Ильдар Самиев, который, как утверждает Карабанов, является фигурантом двух уголовных дел: по факту мошенничества в особо крупном размере при продаже недвижимости в Подмосковье и в связи махинациями при продаже элитного жилья в столичном жилом комплексе Knightsbridge Private Park (Найтсбридж Прайват Парк), по которому потерпевшим стал известный футболист Федор Смолов.

Карабанов заявил, что Худояна хотят "принудить к безвозмездной передаче своего имущества" в пользу иных лиц.

Карабарнов выразил надежду, что "все претензии с Худояна будут сняты".