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РИА Новости

В Москве рассмотрят вопрос об аресте владельца Optima Development

Вчера, 23:15
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте владельца компании Optima Development Альберта Худояна по подозрению в хищении более 100 миллионов долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Карабанов.
"Вчера ночью он (Худоян) был задержан по уголовному делу, и последующий арест его состоится завтра в Тверском суде в 12.00", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, одним из партнеров Худояна был Ильдар Самиев, который, как утверждает Карабанов, является фигурантом двух уголовных дел: по факту мошенничества в особо крупном размере при продаже недвижимости в Подмосковье и в связи махинациями при продаже элитного жилья в столичном жилом комплексе Knightsbridge Private Park (Найтсбридж Прайват Парк), по которому потерпевшим стал известный футболист Федор Смолов.
Карабанов заявил, что Худояна хотят "принудить к безвозмездной передаче своего имущества" в пользу иных лиц.
Карабарнов выразил надежду, что "все претензии с Худояна будут сняты".
Компания Optima Development, владельцем которой является Альберт Худоян, реализует на территории России проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости. В портфеле Optima Development – проекты, в создании и функционировании которых компания участвует на всех этапах – от стадии разработки концепции и проектирования до строительства и дальнейшей эксплуатации.
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