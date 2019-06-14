Росстандарт рассказал о фальсифицированном бензине в Крыму

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Росстандарт обнаружил фальсифицированный бензин в Крыму в 20% проверок и не соответствующее требованиям дизельное топливо - в 47%, сообщила пресс-служба ведомства.

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты. Не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%", - говорится в сообщении.

Такие итоги представило ведомство после первого этапа государственных проверок организаций, осуществляющих реализацию топлива на полуострове, на совещании в Симферополе.

Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая оборотные штрафы.

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При этом на совещании отмечено улучшение ситуации с качеством топлива на полуострове по сравнению с прошлым годом. Начальник отдела госнадзора по республике Крым и городу Севастополю ЮМТУ Росстандарта Игорь Чернышев сообщил, что в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину. Он отметил, что большинство предприятий региона сегодня признают проблемы с суррогатом и проявляют готовность к ее решению на территории Крыма.