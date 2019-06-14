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РИА Новости
Культура

На "Кинотавре" прошел спецпоказ фильма Балагова "Дылда"

Вчера, 22:59
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© Нон-стоп Продакшн (2019)Кадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© Нон-стоп Продакшн (2019)
Кадр из фильма "Дылда"
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Спецпоказ фильма Кантемира Балагова "Дылда" прошел при аншлаге в рамках кинофестиваля "Кинотавр" в пятницу в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
"Это спецпоказ, поскольку фильм имеет отношение ко мне, он не мог быть в конкурсе фестиваля", - сказал перед просмотром продюсер фильма и президент кинофестиваля Александр Роднянский
Роднянский также поблагодарил учителя Балагова, режиссера Александра Сокурова.
Фильм "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. "Особый взгляд" - вторая по значимости секция, в которую отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. Кантемир Балагов во второй раз принимает участие в этой программе.
Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.
Режиссер Кантемир Балагов
27 мая, 11:37
Фильм Балагова "Дылда" вошел в конкурсную программу кинофестиваля "Зеркало"
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