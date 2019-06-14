На "Кинотавре" прошел спецпоказ фильма Балагова "Дылда"

СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Спецпоказ фильма Кантемира Балагова "Дылда" прошел при аншлаге в рамках кинофестиваля "Кинотавр" в пятницу в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

"Это спецпоказ, поскольку фильм имеет отношение ко мне, он не мог быть в конкурсе фестиваля", - сказал перед просмотром продюсер фильма и президент кинофестиваля Александр Роднянский

Роднянский также поблагодарил учителя Балагова, режиссера Александра Сокурова.

Фильм "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. "Особый взгляд" - вторая по значимости секция, в которую отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. Кантемир Балагов во второй раз принимает участие в этой программе.