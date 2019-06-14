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РИА Новости

Брошенная ранее в московской квартире девочка отметила день рождения

Вчера, 22:44
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате, у нее значительно увеличился словарный запас, она выстраивает простые предложения и называет детей по имени, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.
Ранее пресс-секретарь головинского суда Москвы Александра Евдокимова рассказала РИА Новости, что в пятницу суд по объединенному иску прокуратуры и органов опеки ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, оставившую свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире.
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"Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у неё значительно увеличился словарный запас. Она очень любит гулять и много времени проводит на прогулках, недавно научилась кататься на самокате", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что девочка общается и играет с другими детьми, самостоятельно одевается, помогает накрывать на стол и убирает за собой посуду, соблюдает гигиену.
На днях ей исполнилось шесть лет, в учреждении её поздравили дети и сотрудники, ей устроили настоящий праздник, отметили в департаменте.
Ребенка обнаружили 10 марта в захламленной квартире в Москве. Девочка плакала, украшение у нее на шее вросло в кожу. Сообщалось, что она не владеет социальными навыками, но позже выяснилось, что некоторые навыки у нее все же есть, она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт, смеется, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам.
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Мать девочки Ирина Гаращенко была задержана, возбуждено дело по статье "покушение на убийство", позже ей было предъявлено обвинение. На суде Гаращенко не признала вину, но пояснила, что не снимает с себя ответственности за то, что "впервые в жизни" оставила ребенка одного. Она также рассказала, что не устраивала в квартире свалку, а девочка, по ее словам, не страдала от истощения, а просто была худенькой. Источник ранее сообщал РИА Новости, что женщина задолжала за коммунальные услуги более 180 тысяч рублей. В то же время мужчина, представившийся ее сожителем, рассказывал РИА Новости, что она работала финансовым консультантом, денег у нее было достаточно.
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Опубликовано видео из квартиры брошенной в Москве девочки
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