Брошенная ранее в московской квартире девочка отметила день рождения

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате, у нее значительно увеличился словарный запас, она выстраивает простые предложения и называет детей по имени, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

Ранее пресс-секретарь головинского суда Москвы Александра Евдокимова рассказала РИА Новости, что в пятницу суд по объединенному иску прокуратуры и органов опеки ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, оставившую свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире.

"Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у неё значительно увеличился словарный запас. Она очень любит гулять и много времени проводит на прогулках, недавно научилась кататься на самокате", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что девочка общается и играет с другими детьми, самостоятельно одевается, помогает накрывать на стол и убирает за собой посуду, соблюдает гигиену.

На днях ей исполнилось шесть лет, в учреждении её поздравили дети и сотрудники, ей устроили настоящий праздник, отметили в департаменте.

Ребенка обнаружили 10 марта в захламленной квартире в Москве. Девочка плакала, украшение у нее на шее вросло в кожу. Сообщалось, что она не владеет социальными навыками, но позже выяснилось, что некоторые навыки у нее все же есть, она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт, смеется, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам.