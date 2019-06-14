Жители пензенского села устроили сход после драки

ПЕНЗА, 14 июн - РИА Новости. Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в пятницу вечером во время схода граждан перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.

Ранее СУСК сообщило, что вечером в четверг в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, но один из них - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным УМВД по области, конфликт, переросший в драку, возник между жителями села на бытовой почве, а пострадали не менее пяти человек. СК расследует уголовное дело.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что во время схода жители перекрыли трассу М-5 "Урал".

"Движение восстановлено, все работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе УМВД.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. "Безопасность там (в Чемодановке) на высоком уровне", - сказала собеседница агентства.

Собеседница агентства подтвердила, что действительно люди стояли на трассе. "Сейчас они разошлись и дорогу освободили", - пояснила она.