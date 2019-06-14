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РИА Новости

Жители пензенского села устроили сход после драки

Вчера, 22:38
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ПЕНЗА, 14 июн - РИА Новости. Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в пятницу вечером во время схода граждан перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
Ранее СУСК сообщило, что вечером в четверг в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, но один из них - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным УМВД по области, конфликт, переросший в драку, возник между жителями села на бытовой почве, а пострадали не менее пяти человек. СК расследует уголовное дело.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Вчера, 21:27
Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что во время схода жители перекрыли трассу М-5 "Урал".
"Движение восстановлено, все работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе УМВД.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. "Безопасность там (в Чемодановке) на высоком уровне", - сказала собеседница агентства.
Собеседница агентства подтвердила, что действительно люди стояли на трассе. "Сейчас они разошлись и дорогу освободили", - пояснила она.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" также появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле властей и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 22:23
Пензенские власти пообещали обеспечить безопасность после массовой драки
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Обсудить 36
Иван БелозерцевПензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Не хотят они интегрироваться в наше общество, так давайте им на состав скинемся и вывезем за границу. Сомневаюсь, что и там их примут, так же скинуться и попрут табор на .... Вот оттуда они и кочуют. Эти уже на шее повисли давно ....
14 июня, 23:11
Сказочный Сказочник
10420010
Ага, на бытовуху губер приехал. Особенно смешно звучит ваш конфликт «между жителями» после того, как другие СМИ все уже давно конкретизировали и, если не всем, то многим стало понятно, почему все получилось так, как получилось.
14 июня, 23:04
Panikoba Luravdaule
8610100
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