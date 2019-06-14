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РИА Новости

В Мексике десятки мигрантов сбежали из центра помощи

Вчера, 22:25
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МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Десятки центральноамериканских мигрантов совершили утром в пятницу массовый побег из центра помощи в мексиканском штате Табаско из-за плохого обращения и невыносимых условий пребывания, сообщает портал Excelsior.
В основном речь идет о гражданах Сальвадора и Гондураса.
"Нами не занимаются, нам не дают есть и нам не предлагают никакого решения (ситуации), мы хотим вернуться в свою страну", – заявил один из мигрантов.
Покинувшие убежище вышли на дорогу в районе города Вильяэрмоса и направились к границе с Гватемалой. Однако в результате развернутой полицией операции примерно 80 человек были задержаны и возвращены в центр помощи.
Между тем, в пятницу Национальный институт миграции Мексики, занимающийся, в том числе, проблемами мигрантов из соседних стран, сообщил о добровольной отставке своего главы Тонатиу Гильена. Как говорится в сообщении ведомства, соответствующие прошение он направил на имя президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Причины отставки пока не раскрываются.
Мигранты из Гондураса, направляющиеся к границе США, на дороге в Южной Мексике
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