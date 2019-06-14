Пензенские власти пообещали обеспечить безопасность после массовой драки

ПЕНЗА, 14 июн - РИА Новости. Безопасность жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где в результате драки один человек погиб и еще несколько пострадали, будет обеспечена, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Ранее СУСК сообщило, что вечером в четверг в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, но один из них - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным УМВД по области, конфликт, переросший в драку, возник между жителями села на бытовой почве, а пострадали не менее пяти человек. СК расследует уголовное дело.

"Губернатор находился на сходе граждан. Основная позиция властей заключается в том, что будет обеспечена полная безопасность людей. В настоящее время сход граждан закончился", - сказала собеседница агентства.

До этого глава региона Иван Белозерцев сообщил в Instagram, что встретился с жителями Чемодановки и заверил их, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.