Пензенские власти пообещали обеспечить безопасность после массовой драки

ПЕНЗА, 14 июн - РИА Новости. Безопасность жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где в результате драки один человек погиб и еще несколько пострадали, будет обеспечена, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Ранее СУСК сообщило, что вечером в четверг в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, но один из них - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным УМВД по области, конфликт, переросший в драку, возник между жителями села на бытовой почве, а пострадали не менее пяти человек. СК расследует уголовное дело.
"Губернатор находился на сходе граждан. Основная позиция властей заключается в том, что будет обеспечена полная безопасность людей. В настоящее время сход граждан закончился", - сказала собеседница агентства.
До этого глава региона Иван Белозерцев сообщил в Instagram, что встретился с жителями Чемодановки и заверил их, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле властей и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.