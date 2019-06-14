В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Между деревнями Климово и Тимофеево совершил жесткую посадку в поле легкомоторный самолет. Предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, самолет взлетел с аэродрома "Шевлино", в результате жесткой посадки пожара не последовало, топливо не разлилось. К ликвидации последствий происшествия привлечены 24 человека и 9 единиц техники.