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РИА Новости

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Вчера, 22:02
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Между деревнями Климово и Тимофеево совершил жесткую посадку в поле легкомоторный самолет. Предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, самолет взлетел с аэродрома "Шевлино", в результате жесткой посадки пожара не последовало, топливо не разлилось. К ликвидации последствий происшествия привлечены 24 человека и 9 единиц техники.
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