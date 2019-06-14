Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019

Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США хотят сформировать "международный консенсус" по инциденту с танкерами и активно обмениваются в связи с этим разведывательной информацией с другими странами, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Мы с послом Болтоном (советник президента США по нацбезопасности – ред.) и госсекретарем (Майком) Помпео сфокусированы на том, чтобы сформировать международный консенсус относительно этой международной проблемы… В последние сутки мы активно пытаемся получить информацию (об инциденте), мы активно обмениваемся разведывательной информацией… Мы делаем это в рамках формирования этого международного консенсуса", - заявил Шанахан журналистам.

В Оманском заливе в четверг было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Позднее США обвинили в атаках Иран. Военные США распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщала, что отправила группу из одного корабля и одного вертолета на место ЧП с двумя танкерами в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.