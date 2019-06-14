В Сети возмущены переносом рассмотрения дела об экстрадиции Ассанжа

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей возмущены решением о переносе рассмотрения дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа и требуют освободить основателя WikiLeaks.
Ранее магистратский суд округа Вестминстер в Лондоне перенес слушания по существу в деле об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года. Они продлятся пять дней.
Многие пользователи призывают британские власти освободить основателя WikiLeaks.
"Февраль 2020-го? То есть Джулиан Ассанж будет в тюрьме все это время? Ужас! Мне стыдно, что американские войска убивали журналистов с вертолетов и стреляли в детей. Но меня еще больше шокирует американская злоба в преследовании Ассанжа как политзаключенного", — отмечают пользователи.
"Мороз по коже", — пишут в Twitter.
Некоторые публикуют фотографии Ассанжа с его цитатами:
#Palestine #Jerusalem #Gaza #BDS #FreeAssange pic.twitter.com/W7SIC0HcF1— ElleyaAlla (@Elham4Rafa) 14 июня 2019 г.
"Если войны могут начинаться со лжи, то мир может начаться с правды", — гласит надпись на фото.
"Британия должна освободить Джулиана Ассанжа немедленно и дать ему уйти. То, что происходит сейчас, — преступление, и виновные должны дать за это отчет", — пишут в комментариях.
"Экстрадиция за то, что говоришь правду. Голова кругом идет. Не вижу в этом смысла", — отмечают некоторые.
"Это лицо несправедливости и мира коррумпированных правительств", — считают пользователи.
В апреле Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Вскоре после этого прокуратура Швеции возобновила следствие по делу Ассанжа.
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Также власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. При этом суд в Швеции отказался в начале июня арестовывать основателя WikiLeaks.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, происходящее вокруг ареста Ассанжа никак не соотносится с принципами свободы и неприкосновенности СМИ. Российские власти также многократно призывали к соблюдению законных прав основателя WikiLeaks.