В Сети возмущены переносом рассмотрения дела об экстрадиции Ассанжа

Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей возмущены решением о переносе рассмотрения дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа и требуют освободить основателя WikiLeaks.

Ранее магистратский суд округа Вестминстер в Лондоне перенес слушания по существу в деле об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года. Они продлятся пять дней.

Многие пользователи призывают британские власти освободить основателя WikiLeaks.

"Февраль 2020-го? То есть Джулиан Ассанж будет в тюрьме все это время? Ужас! Мне стыдно, что американские войска убивали журналистов с вертолетов и стреляли в детей. Но меня еще больше шокирует американская злоба в преследовании Ассанжа как политзаключенного", — отмечают пользователи.

Некоторые публикуют фотографии Ассанжа с его цитатами:

"Если войны могут начинаться со лжи, то мир может начаться с правды", — гласит надпись на фото.

"Британия должна освободить Джулиана Ассанжа немедленно и дать ему уйти. То, что происходит сейчас, — преступление, и виновные должны дать за это отчет", — пишут в комментариях.

"Экстрадиция за то, что говоришь правду. Голова кругом идет. Не вижу в этом смысла", — отмечают некоторые.

"Это лицо несправедливости и мира коррумпированных правительств", — считают пользователи.

В апреле Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Вскоре после этого прокуратура Швеции возобновила следствие по делу Ассанжа.

Также власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. При этом суд в Швеции отказался в начале июня арестовывать основателя WikiLeaks.