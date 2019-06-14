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РИА Новости

В Сети возмущены переносом рассмотрения дела об экстрадиции Ассанжа

Вчера, 21:45
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей возмущены решением о переносе рассмотрения дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа и требуют освободить основателя WikiLeaks.
Ранее магистратский суд округа Вестминстер в Лондоне перенес слушания по существу в деле об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года. Они продлятся пять дней.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
11 июня, 13:40
"Цель – одна". Политолог о запросе США Британии об экстрадиции АссанжаСША направили в Британию официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. О том, как может развиваться ситуация, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
Многие пользователи призывают британские власти освободить основателя WikiLeaks.
"Февраль 2020-го? То есть Джулиан Ассанж будет в тюрьме все это время? Ужас! Мне стыдно, что американские войска убивали журналистов с вертолетов и стреляли в детей. Но меня еще больше шокирует американская злоба в преследовании Ассанжа как политзаключенного", — отмечают пользователи.
"Мороз по коже", — пишут в Twitter.
Некоторые публикуют фотографии Ассанжа с его цитатами:
"Если войны могут начинаться со лжи, то мир может начаться с правды", — гласит надпись на фото.
"Британия должна освободить Джулиана Ассанжа немедленно и дать ему уйти. То, что происходит сейчас, — преступление, и виновные должны дать за это отчет", — пишут в комментариях.
"Экстрадиция за то, что говоришь правду. Голова кругом идет. Не вижу в этом смысла", — отмечают некоторые.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
31 мая, 16:53
Пытки и унижение: Великобритания решила морально уничтожить АссанжаСпециалисты бьют тревогу – знаменитый разоблачитель в жутком состоянии. Джулиана Ассанжа буквально изматывают в британской тюрьме. И делают это, судя по всему, показательно.
"Это лицо несправедливости и мира коррумпированных правительств", — считают пользователи.
В апреле Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Вскоре после этого прокуратура Швеции возобновила следствие по делу Ассанжа.
Автомобиль полиции у здания посольства Эквадора в Лондоне, Великобритания. 11 апреля 2019
11 апреля, 13:13
Симоньян об аресте Ассанжа: всемирное лицемерие победило
Также власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. При этом суд в Швеции отказался в начале июня арестовывать основателя WikiLeaks.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, происходящее вокруг ареста Ассанжа никак не соотносится с принципами свободы и неприкосновенности СМИ. Российские власти также многократно призывали к соблюдению законных прав основателя WikiLeaks.
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МедиавойныWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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