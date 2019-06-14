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РИА Новости

В Чечне проверяют видео со стреляющей девушкой в полицейской форме

Вчера, 21:40
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ГРОЗНЫЙ, 14 июн - РИА Новости. МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории Чечни девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия, сообщило в пятницу ведомство.
"В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором, предположительно, на территории Чеченской Республики, жительница Республики Северная Осетия-Алания в форменной одежде сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия. Главой МВД по ЧР Русланом Алхановым дано поручение сотрудникам собственной безопасности ведомства провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел" - говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте МВД по Чечне в социальной сети Instagram.
В нем подчеркивается, что в отношении героини ролика Малики Джикаевой "сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".
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