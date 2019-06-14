В Чечне проверяют видео со стреляющей девушкой в полицейской форме

ГРОЗНЫЙ, 14 июн - РИА Новости. МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории Чечни девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия, сообщило в пятницу ведомство.