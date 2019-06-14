Пензенский губернатор пообещал наказать виновных в драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 14 июн - РИА Новости. Виновные в драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате которой один человек погиб и еще несколько пострадали, будут наказаны, заявил губернатор Иван Белозерцев.

Ранее СУСК сообщило, что вечером в четверг в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, но один из них - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным УМВД по области, конфликт, переросший в драку, возник между жителями села на бытовой почве, а пострадали не менее пяти человек. СК расследует уголовное дело.

"Я в Чемодановке, где вчера произошел конфликт… Встретились с жителями, договорились о конкретных мерах по решению ситуации. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане. Идет расследование уголовного дела. Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Instagram

Глава региона также выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего в драке. Губернатор также опубликовал фото, на котором он стоит в окружении нескольких десятков людей разных возрастов.