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РИА Новости

Пензенский губернатор пообещал наказать виновных в драке в Чемодановке

Вчера, 21:36
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© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 14 июн - РИА Новости. Виновные в драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате которой один человек погиб и еще несколько пострадали, будут наказаны, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Ранее СУСК сообщило, что вечером в четверг в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, но один из них - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным УМВД по области, конфликт, переросший в драку, возник между жителями села на бытовой почве, а пострадали не менее пяти человек. СК расследует уголовное дело.
"Я в Чемодановке, где вчера произошел конфликт… Встретились с жителями, договорились о конкретных мерах по решению ситуации. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане. Идет расследование уголовного дела. Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Instagram.
Глава региона также выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего в драке. Губернатор также опубликовал фото, на котором он стоит в окружении нескольких десятков людей разных возрастов.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.
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