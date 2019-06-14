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РИА Новости

У заболевшей три года назад Эболой британской медсестры родились близнецы

Вчера, 21:30
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© AP Photo / WHO, Mathilde MissioneiroПузырьки с экспериментальной вакциной от лихорадки Эбола
Пузырьки с экспериментальной вакциной от лихорадки Эбола
© AP Photo / WHO, Mathilde Missioneiro
Пузырьки с экспериментальной вакциной от лихорадки Эбола. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Медсестра из Шотландии Паулин Каффеки, которая в 2015-2016 годах была несколько раз госпитализирована из-за лихорадки Эбола, благополучно родила здоровых близнецов. Об этом сообщил супруг Паулин, выложив фотографию новорожденных в социальную сеть.
Близнецы появились на свет в четверг. Все трое: 43-летняя Паулин и ее двое сыновей чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам представитель департамента здравоохранения шотландского Глазго.
Медицинский работник надевает защитный костюм перед посещением зараженных вирусом Эбола в Сьерра-Леоне
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Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Каффеки поблагодарила медиков, которые помогали ей справляться с болезнью, начиная с 2014 года вплоть до рождения детей. Она отметила, что ее случай свидетельствует, что "у тех, кто столкнулся с этой болезнью, есть будущее".
Каффеки заразилась Эболой во время волонтерской работы в Сьерра-Леоне в 2014 году.
Помимо госпитализаций, во время одной из которых женщина находилась в критическом состоянии, медсестре пришлось пережить судебный процесс, на котором ее обвиняли в умышленном сокрытии высокой температуры во время полета из Африки на родину. Суд, однако, решил дело в пользу Каффеки, признав, что она никогда сознательно не подвергла бы других угрозе.
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