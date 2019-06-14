У заболевшей три года назад Эболой британской медсестры родились близнецы

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Медсестра из Шотландии Паулин Каффеки, которая в 2015-2016 годах была несколько раз госпитализирована из-за лихорадки Эбола, благополучно родила здоровых близнецов. Об этом сообщил супруг Паулин, выложив фотографию новорожденных в социальную сеть.

Близнецы появились на свет в четверг. Все трое: 43-летняя Паулин и ее двое сыновей чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам представитель департамента здравоохранения шотландского Глазго.

Каффеки поблагодарила медиков, которые помогали ей справляться с болезнью, начиная с 2014 года вплоть до рождения детей. Она отметила, что ее случай свидетельствует, что "у тех, кто столкнулся с этой болезнью, есть будущее".

Каффеки заразилась Эболой во время волонтерской работы в Сьерра-Леоне в 2014 году.