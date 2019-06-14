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РИА Новости

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Вчера, 21:18
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© REUTERS / Frontline/NTB ScanpixПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / Frontline/NTB Scanpix
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции. Соответствующее утверждение содержится в распространенном в пятницу вечером заявлении британского внешнеполитического ведомства.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
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Оператор пострадавшего в Оманском заливе танкера отрицает атаку торпедами
"После собственного изучения (обстоятельств произошедшего) Британия пришла к выводу о том, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил – Корпус стражей исламской революции – атаковала два танкера 13 июня. Никто иной, не поддерживаемый государством, не может нести за это ответственность", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД.
Ведомство также утверждает, что Иран ранее уже совершал атаки на нефтяные танкеры.
"Проводимое ОАЭ расследование атаки на танкеры 12 мая показало, что к ним причастен некто, связанный с государством. Мы уверены в том, что за эту атаку несет ответственность Иран", - говорится в заявлении.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант осудил произошедшее и призвал Иран отказаться от подобных действий.
"Я осуждаю вчерашние атаки на два судна в Оманском заливе… Эти атаки совершены в рамках общей дестабилизирующей модели поведения Ирана, которая представляет опасность для региона… Мы призываем Иран немедленно отказаться от всех видов дестабилизирующей активности. Великобритания работает с международными партнерами для поиска дипломатических путей деэскалации существующей напряженности", - приводятся в заявлении слова главы МИД.
Ранее США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Вчера, 05:15
Пентагон показал "доказательства" атаки Ирана на танкеры
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
После поступления сообщений об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе возле Ирана и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового потребления нефти, цены на "черное золото" выросли на 4%, а акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp и Chevron Corp поднялись в среднем на 1% на предварительных торгах.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеВеликобританияИранВ мире
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Вспоминается, когда в небе Сирии был сбит российский ИЛ 20 и американские СМИ, единственные первыми сообщили информацию, что самолет был сбит сирийской ракетой. Как все высмеивали эту информацию и сколько было статей опровергающих ее. Но через 8 часов выступил представитель вооруженных сил России и заявил, что самолет был сбит сирийской ракетой. Сразу все статьи с насмешками исчезли.
15 июня, 07:20
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