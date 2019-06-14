Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции. Соответствующее утверждение содержится в распространенном в пятницу вечером заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

"После собственного изучения (обстоятельств произошедшего) Британия пришла к выводу о том, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил – Корпус стражей исламской революции – атаковала два танкера 13 июня. Никто иной, не поддерживаемый государством, не может нести за это ответственность", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД.

Ведомство также утверждает, что Иран ранее уже совершал атаки на нефтяные танкеры.

"Проводимое ОАЭ расследование атаки на танкеры 12 мая показало, что к ним причастен некто, связанный с государством. Мы уверены в том, что за эту атаку несет ответственность Иран", - говорится в заявлении.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант осудил произошедшее и призвал Иран отказаться от подобных действий.

"Я осуждаю вчерашние атаки на два судна в Оманском заливе… Эти атаки совершены в рамках общей дестабилизирующей модели поведения Ирана, которая представляет опасность для региона… Мы призываем Иран немедленно отказаться от всех видов дестабилизирующей активности. Великобритания работает с международными партнерами для поиска дипломатических путей деэскалации существующей напряженности", - приводятся в заявлении слова главы МИД.

Ранее США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.