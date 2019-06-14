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РИА Новости

В Пензенской области завели уголовное дело из-за массовой драки

Вчера, 21:09
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ПЕНЗА, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело о драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате которой один человек погиб и еще несколько пострадали, передано для расследования из полиции в органы СК РФ, сообщило СУСК по региону.
В пресс-службе областного УМВД сообщали РИА Новости, что конфликт, переросший в драку в Чемодановке, вечером в четверг возник между жителями села на бытовой почве. Участники конфликта установлены, травмы получили пять человек, из которых двое были госпитализированы. Полицейские разбираются в причинах конфликта. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. По данным областного минздрава, один из госпитализированных скончался в пятницу.
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"Уголовное дело (об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью) передано прокурором... из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования. По решению руководства следственного управления расследование поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Пензенской области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, в том числе 34-летний мужчина был доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу Пензы, где в пятницу вечером скончался. В СК пояснили, что в связи со смертью мужчины дело переквалифицировано со статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из руководства, следователей и криминалистов аппарата следственного управления, УМВД и УФСБ России по Пензенской области. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.
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СК намерен в ходе следствия детально установить мотивы преступления, а также всех лиц, причастных к совершению противоправных деяний. "Кроме того, в обязательном порядке будет проверена информация о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту", - уточнили в ведомстве.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор области Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.
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Следственный комитет РФПензенская областьПроисшествия
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