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РИА Новости

ЛНР призвала обращаться к ОБСЕ из-за техники силовиков в жилых районах

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПредставители СЦКК и ОБСЕ на месте обстрела в поселке Голубовский в ЛНР
Представители СЦКК и ОБСЕ на месте обстрела в поселке Голубовский в ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал жителей Донбасса обращаться к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из-за размещения украинскими силовиками техники в жилых районах у линии соприкосновения.
"В населенном пункте Золотое (в подконтрольной Киеву части населенного пункта - ред.) нами зафиксировано прибытие трех БМП и одной зенитной установки ЗУ-23, которые размещены в жилых кварталах", - заявил Осадчий на брифинге.
Представитель оборонного ведомства ЛНР добавил, что в населенном пункте Войтово силовики заняли жилой дом и разместили в рядом с ним боевую бронированную машину, что, по его словам, подтверждается официальным отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям СММ ОБСЕ", - сказал Осадчий.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
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