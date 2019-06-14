ЛНР призвала обращаться к ОБСЕ из-за техники силовиков в жилых районах

Представители СЦКК и ОБСЕ на месте обстрела в поселке Голубовский в ЛНР

ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал жителей Донбасса обращаться к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из-за размещения украинскими силовиками техники в жилых районах у линии соприкосновения.

"В населенном пункте Золотое (в подконтрольной Киеву части населенного пункта - ред.) нами зафиксировано прибытие трех БМП и одной зенитной установки ЗУ-23, которые размещены в жилых кварталах", - заявил Осадчий на брифинге.

Представитель оборонного ведомства ЛНР добавил, что в населенном пункте Войтово силовики заняли жилой дом и разместили в рядом с ним боевую бронированную машину, что, по его словам, подтверждается официальным отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.