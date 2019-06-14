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РИА Новости

В Пензенской области умер один из пострадавших в ходе массовой драки

Вчера, 20:47
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ПЕНЗА, 14 июн — РИА Новости. Один из жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, пострадавших в драке, скончался в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.
В пресс-службе областного УМВД сообщали РИА Новости, что конфликт, переросший в драку в Чемодановке, возник между жителями села на бытовой почве. Участники конфликта установлены, травмы получили пять человек, двое из которых госпитализированы. Полицейские разбираются в причинах конфликта. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.
"Вечером один из них (госпитализированных) скончался", — сказала собеседница агентства.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор области Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.
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Пензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Подумаешь зарезали ещё одного русского, чего шум-то поднимать. Ну посадят на 5 лет, выйдет ещё 2Х зарежет. Так терпилам и надо.Нормальные даже полицию бы вызвать не стали, тихо вывезли в лес и поговорили. Кто там этих цыган потом искать бы стал?
14 июня, 21:08
ХоХочу официально заявить, что
2601314
Всё-таки по цыганскому вопросу дядя Адольф был безусловно прав..
14 июня, 21:27
Сергей Норд
2511031
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