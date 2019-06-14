В Пензенской области умер один из пострадавших в ходе массовой драки

ПЕНЗА, 14 июн — РИА Новости. Один из жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, пострадавших в драке, скончался в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.

В пресс-службе областного УМВД сообщали РИА Новости, что конфликт, переросший в драку в Чемодановке, возник между жителями села на бытовой почве. Участники конфликта установлены, травмы получили пять человек, двое из которых госпитализированы. Полицейские разбираются в причинах конфликта. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

"Вечером один из них (госпитализированных) скончался", — сказала собеседница агентства.