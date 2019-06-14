Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T20:31Z
https://ria.ru/20190614/1555587201.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Республика Татарстан

Лучшие врачи Татарстана получили награды в профессиональном конкурсе

Вчера, 20:31
22
КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Лучшие врачи Татарстана в пятницу получили награды профессионального конкурса "Ак чэчэклэр" ("Белые цветы").
Врачом года был признан заведующий кафедрой неврологии и реабилитации Казанского государственного медицинского университета Энвер Богданов, а специальный приз президента республики – автомобиль LADA Granta Лада из рук Рустама Минниханова - получила фельдшер Зангар-Кульского ФАП Рыбно-Слободского района Зульфия Шакирова.
Семья во дворе жилого дома
1 июня, 18:07
Татарстан вводит дополнительные меры господдержки многодетных семей
Республиканская премия "Врач года – Ак чэчэклэр" направлена на повышение престижа профессии медицинского работника и стимулирование совершенствования профессиональной деятельности. В 2019 году конкурс проводится в 12-й раз. Победители определяются в пяти номинациях: "Врач года", "Лучший врач первичного звена", "Уникальный случай", "Медицинский работник года", "Легенда здравоохранения". Все кандидатуры к финальному голосованию отбирала конкурсная комиссия. Победителей определили общественный совет при министерстве здравоохранения Татарстана и интернет-голосование.
"Здоровье людей – наша главная ценность. В национальных проектах, которые определены президентом страны, вопрос здравоохранения является приоритетным. И, конечно же, эту задачу мы можем решить только совместными усилиями", - сказал президент Татарстана, поздравляя работников здравоохранения с профессиональным праздником и заслуженными наградами.
Минниханов отметил, что Татарстан многое делает в части укрепления материально-технической базы, повышения квалификации медицинских работников, привлечения в отрасль самых современных технологий. "За два года 185 объектов поликлинической сети мы привели в порядок. Готовим пятилетнюю программу по ремонту стационаров. Есть и другие задачи, которые мы будем решать", - сообщил глава республики, поблагодарив врачей, которые способны совершить настоящее чудо, когда что-то случается.
"Здоровье – это социально-экономический потенциал, это личный капитал каждого человека, это точка роста и развития нашей республики и страны. В республике реализуются проекты, направленные на увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, снижение смертности. Я абсолютно уверен, что эти задачи будут выполнены", - сказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.
"Легендой здравоохранения" признан профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской государственной медицинской академии Ильдус Низамов. Звания "Лучший врач первичного звена" удостоена врач общей практики Актанышской центральной районной больницы Рифа Ибрагимова. В номинации "Медицинский работник года" победила заведующая Чувашско-Чебоксарским ФАП Новошешминской центральной районной больницы Любовь Гуслярова. А в номинации "Уникальный случай" победу присудили группе врачей городской клинической больницы №7 Казани под руководством завотделением токсикологии Алии Насибуллиной, которым впервые в России удалось спасти пациента, пострадавшего от укуса одной из самых ядовитых змей в мире – зеленой мамбы.
Казанский кремль
15 апреля, 14:31
В Татарстане создадут центр для одаренных детей по модели "Сириуса"
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанЗдоровье - ОбществоТатарстан
Рекомендуем
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
РИА
Новости
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Лента
новостей
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
Жители села под Пензой устроили массовый сход
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Северо-Крымский канал. Архивное фото
В Крыму заявили, что водная блокада обернулась для Киева фиаско
Морской собор в Кронштадте
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
11:08Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:04Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
11:03Катар готов увеличить взаимодействие с Россией в инвестиционной сфере
Лента новостейМолния