Лучшие врачи Татарстана получили награды в профессиональном конкурсе

КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Лучшие врачи Татарстана в пятницу получили награды профессионального конкурса "Ак чэчэклэр" ("Белые цветы").

Врачом года был признан заведующий кафедрой неврологии и реабилитации Казанского государственного медицинского университета Энвер Богданов, а специальный приз президента республики – автомобиль LADA Granta Лада из рук Рустама Минниханова - получила фельдшер Зангар-Кульского ФАП Рыбно-Слободского района Зульфия Шакирова.

Республиканская премия "Врач года – Ак чэчэклэр" направлена на повышение престижа профессии медицинского работника и стимулирование совершенствования профессиональной деятельности. В 2019 году конкурс проводится в 12-й раз. Победители определяются в пяти номинациях: "Врач года", "Лучший врач первичного звена", "Уникальный случай", "Медицинский работник года", "Легенда здравоохранения". Все кандидатуры к финальному голосованию отбирала конкурсная комиссия. Победителей определили общественный совет при министерстве здравоохранения Татарстана и интернет-голосование.

"Здоровье людей – наша главная ценность. В национальных проектах, которые определены президентом страны, вопрос здравоохранения является приоритетным. И, конечно же, эту задачу мы можем решить только совместными усилиями", - сказал президент Татарстана, поздравляя работников здравоохранения с профессиональным праздником и заслуженными наградами.

Минниханов отметил, что Татарстан многое делает в части укрепления материально-технической базы, повышения квалификации медицинских работников, привлечения в отрасль самых современных технологий. "За два года 185 объектов поликлинической сети мы привели в порядок. Готовим пятилетнюю программу по ремонту стационаров. Есть и другие задачи, которые мы будем решать", - сообщил глава республики, поблагодарив врачей, которые способны совершить настоящее чудо, когда что-то случается.

"Здоровье – это социально-экономический потенциал, это личный капитал каждого человека, это точка роста и развития нашей республики и страны. В республике реализуются проекты, направленные на увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, снижение смертности. Я абсолютно уверен, что эти задачи будут выполнены", - сказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.