США могли повлиять на решение Демпартии Молдавии, считает Додон

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что роль США в ситуации с решением Демократической партии отправить в отставку правительство Павла Филипа могла оказаться значительной.

Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Додоном правительство Филипа уходит в отставку. По данным портала Unimedia, после заседания нацсовета в офис демократов приехал посол США Дерек Хоган и брифинг, в рамках которого должны были озвучить решение Демпартии, отложили на четыре с половиной часа.

"Надо признать, что роль США в этой ситуации очень велика. Мы и вчера, и сегодня встречались с послом Хоганом, я открыто сказал, что готов полететь в Вашингтон и честно озвучить свою позицию: я готов работать с новым правительством, нет никаких закулисных игр", - сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova

Президент Молдавии отметил, что республике "повезло с послом США" и это заметно по улучшению двусторонних отношений.