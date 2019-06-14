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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

США могли повлиять на решение Демпартии Молдавии, считает Додон

Вчера, 20:23
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что роль США в ситуации с решением Демократической партии отправить в отставку правительство Павла Филипа могла оказаться значительной.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Додоном правительство Филипа уходит в отставку. По данным портала Unimedia, после заседания нацсовета в офис демократов приехал посол США Дерек Хоган и брифинг, в рамках которого должны были озвучить решение Демпартии, отложили на четыре с половиной часа.
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Общего противника больше нет. Новый поворот ситуации в МолдавииДемпартия Молдавии объявила, что сформированное ею правительство уходит в отставку, президент Игорь Додон поздравил страну с этой "символической" победой. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
"Надо признать, что роль США в этой ситуации очень велика. Мы и вчера, и сегодня встречались с послом Хоганом, я открыто сказал, что готов полететь в Вашингтон и честно озвучить свою позицию: я готов работать с новым правительством, нет никаких закулисных игр", - сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova.
Президент Молдавии отметил, что республике "повезло с послом США" и это заметно по улучшению двусторонних отношений.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииПавел ФилипИгорь ДодонМолдавияСШАВ мире
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