Додон намерен обсудить с правительством отзыв послов Молдавии из-за границы

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон намерен обсудить с правительством необходимость отзыва послов республики из-за границы.

Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.

"Многих послов придется отзывать и назначать на их место профессионалов с опытом, которые будут представлять за рубежом Молдавию, а не партию. Мы будем садиться вместе с правительством и все это обсуждать", - заявил Додон в эфире телеканала RTR Moldova

Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску сообщил, что посол республики в США Кристина Балан проигнорировала приказ, согласно которому должна была приехать в Кишинев для консультаций, поэтому может быть отозвана с должности. Министр объяснил свое решение тем, что Балан в США продвигала интересы Демократической партии, а не страны.