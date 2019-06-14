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РИА Новости

В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения

Вчера, 20:02
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Колонна военной техники украинских силовиков прибыла в подконтрольную Киеву Трехизбенку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады (украинских силовиков - ред.), в район населенного пункта Трехизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники", - заявил Осадчий на брифинге.
По его словам, Народная милиция продолжает фиксировать наличие запрещенной минскими соглашениями техники силовиков вблизи линии соприкосновения.
"Отмечено усиление артиллерии противника двумя гаубично-самоходными артиллерийскими дивизионами и одним противотанковым артиллерийским дивизионом", - сказал Осадчий.
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