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РИА Новости

Медведчук призвал Зеленского поддержать обмен пленными в Донбассе

Вчера, 19:34
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для обмена пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" нужна поддержка президента Украины Владимира Зеленского, а сам процесс может занять пять-семь дней.
"Чтобы использовать принцип "всех установленных на всех установленных", а с этим согласны в Донецке, Луганске, есть поддержка и в Москве, необходимо буквально 5‒7 дней. Нужна только политическая воля Киева, то есть власти, которую на Украине возглавляет господин Зеленский", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в пятницу.
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Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что процесс обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта на Украине должен возобновиться после выборов президента в стране.
Ранее Киев предлагал организовать обмен пленными по формуле "72 на 19". В самопровозглашенной ЛНР отметили, что нужно организовать обмен по формуле "всех установленных на всех установленных". Источник в российской делегации в контактной группе также заявил РИА Новости, что эта инициатива Киева носит исключительно популистский характер, и назвал ее предвыборным информационным вбросом.
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