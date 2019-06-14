Медведчук призвал Зеленского поддержать обмен пленными в Донбассе

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для обмена пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" нужна поддержка президента Украины Владимира Зеленского, а сам процесс может занять пять-семь дней.

"Чтобы использовать принцип "всех установленных на всех установленных", а с этим согласны в Донецке, Луганске, есть поддержка и в Москве, необходимо буквально 5‒7 дней. Нужна только политическая воля Киева, то есть власти, которую на Украине возглавляет господин Зеленский", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в пятницу.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что процесс обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта на Украине должен возобновиться после выборов президента в стране.