Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T19:29Z
https://ria.ru/20190614/1555585885.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154312/31/1543123148_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_414c9cb614b3d1eae2b46197a55980e0.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Премьер Молдавии Филип пожелал успехов правительству Санду

Вчера, 19:29
1376
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Павел Филип
Премьер-министр Молдавии Павел Филип
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Вице-председатель Демократической партии Павел Филип сообщил на брифинге в пятницу, что подписал прошение об отставке, он также пожелал успеха правительству Майи Санду.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.
"Мы представляем вам прошение об отставке, мы приняли это решение, потому что оказывается давление на государственных служащих. Я желаю успеха Майе Санду для блага людей, надеюсь, что она справится лучше меня", - заявил Филип.
Вместе с Филипом прошение об отставке подписал весь его кабмин.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Вчера, 19:05
Додон назвал решение Демпартии Молдавии важной, но не окончательной победой
1931101
Обсудить 0
Политический кризис в МолдавииПавел ФилипМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер Молдавии заявила, что глава Демпартии должен ответить по закону
РИА
Новости
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Додон назвал решение Демпартии Молдавии важной, но не окончательной победой
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
США могли повлиять на решение Демпартии Молдавии, считает Додон
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон намерен обсудить с правительством отзыв послов Молдавии из-за границы
Монумент Независимости Украины в Киеве
ОБСЕ предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Правительство Молдавии Майи Санду приступило к работе
Премьер-министр Молдавии Павел Филип
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Владелец украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина" купил телеканал ZIK
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
Глава МИД Приднестровья прокомментировал ситуацию в Молдавии
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук призвал Зеленского поддержать обмен пленными в Донбассе
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Россия настаивает на сворачивании Миссии ООН в суданском Дарфуре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
11:08Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:04Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
Лента новостейМолния