Премьер Молдавии заявила, что глава Демпартии должен ответить по закону

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на брифинге в пятницу заявила, что глава Демократической партии Владимир Плахотнюк будет отвечать перед лицом независимой юстиции за то, что "терроризировал страну".

Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.

"Решение ДПМ о переходе в оппозицию было ожидаемым, хоть и запоздалым. Плахотнюк много лет терроризировал страну, в ближайшее время независимая юстиция применит соответствующие санкции к гражданину Плахотнюку и всем, кто подчинялся ему напрямую и нарушал при этом законодательные нормы", - сказала Санду.

Она сообщила, что в субботу соберет срочное заседание правительства, чтобы обсудить ситуацию в стране. Также Санду настаивает на том, чтобы КС пересмотрел решение последних дней, касательно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.