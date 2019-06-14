Премьер Молдавии заявила, что глава Демпартии должен ответить по закону

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на брифинге в пятницу заявила, что глава Демократической партии Владимир Плахотнюк будет отвечать перед лицом независимой юстиции за то, что "терроризировал страну".
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.
"Решение ДПМ о переходе в оппозицию было ожидаемым, хоть и запоздалым. Плахотнюк много лет терроризировал страну, в ближайшее время независимая юстиция применит соответствующие санкции к гражданину Плахотнюку и всем, кто подчинялся ему напрямую и нарушал при этом законодательные нормы", - сказала Санду.
Она сообщила, что в субботу соберет срочное заседание правительства, чтобы обсудить ситуацию в стране. Также Санду настаивает на том, чтобы КС пересмотрел решение последних дней, касательно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.