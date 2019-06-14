Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T19:24Z
https://ria.ru/20190614/1555585705.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155545/74/1555457476_0:174:3072:1902_1036x0_80_0_0_8bbf481d2c84e3367a51e4ed25aa7f1d.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Премьер Молдавии заявила, что глава Демпартии должен ответить по закону

Вчера, 19:24
1518
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на брифинге в пятницу заявила, что глава Демократической партии Владимир Плахотнюк будет отвечать перед лицом независимой юстиции за то, что "терроризировал страну".
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.
"Решение ДПМ о переходе в оппозицию было ожидаемым, хоть и запоздалым. Плахотнюк много лет терроризировал страну, в ближайшее время независимая юстиция применит соответствующие санкции к гражданину Плахотнюку и всем, кто подчинялся ему напрямую и нарушал при этом законодательные нормы", - сказала Санду.
Она сообщила, что в субботу соберет срочное заседание правительства, чтобы обсудить ситуацию в стране. Также Санду настаивает на том, чтобы КС пересмотрел решение последних дней, касательно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Вчера, 19:05
Додон назвал решение Демпартии Молдавии важной, но не окончательной победой
4710001
Обсудить 0
Политический кризис в МолдавииПавел ФилипВладимир ПлахотнюкМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Молдавии Павел Филип
Премьер Молдавии Филип пожелал успехов правительству Санду
РИА
Новости
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
США могли повлиять на решение Демпартии Молдавии, считает Додон
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Додон назвал решение Демпартии Молдавии важной, но не окончательной победой
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон намерен обсудить с правительством отзыв послов Молдавии из-за границы
Лента
новостей
Монумент Независимости Украины в Киеве
ОБСЕ предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке
Премьер-министр Молдавии Павел Филип
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Глава МИД Молдавии намерен отозвать посла в США
Владелец украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина" купил телеканал ZIK
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук призвал Зеленского поддержать обмен пленными в Донбассе
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Россия настаивает на сворачивании Миссии ООН в суданском Дарфуре
В Эквадоре потребовали отчет об американских самолетах на Галапагосах
Комплекс ПВО С-400 Триумф
МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
11:08Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:04Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
Лента новостейМолния