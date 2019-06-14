В ДНР заявили, что силовики обстреляли очистные сооружения в Горловке

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли очистные сооружения в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Горловка, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.

"Около 17.40 (время совпадает с мск – ред.) зафиксирован обстрел горловских центральных очистных сооружений. Зафиксировано попадание четырех мин калибром 82 миллиметра, повреждены 13 окон административно-бытового комплекса и водопровод. Пострадавших нет", - сообщил Приходько.