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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики обстреляли очистные сооружения в Горловке

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГараж в Горловке, поврежденный снарядом в ходе ночного обстрела с 6 на 7 июня
Гараж в Горловке, поврежденный снарядом в ходе ночного обстрела с 6 на 7 июня
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли очистные сооружения в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Горловка, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
"Около 17.40 (время совпадает с мск – ред.) зафиксирован обстрел горловских центральных очистных сооружений. Зафиксировано попадание четырех мин калибром 82 миллиметра, повреждены 13 окон административно-бытового комплекса и водопровод. Пострадавших нет", - сообщил Приходько.
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела
Вчера, 17:20
В ДНР сообщили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
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