Шедевры коллекции Литмузея выставили в здании на Зубовском бульваре

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Записи на манжетах Михаила Булгакова, письменные приборы Сергея Есенина, редкиее записи голоса Владимира Маяковского и многое другое можно увидеть и послушать на открывшейся сегодня выставке "Литература ХХ века. Шедевры коллекции ГМИРЛИ имени В. И. Даля". Экспозиция разместилась в здании Гослитмузея на Зубовском бульваре.

"В наших фондах хранятся более полумиллиона реликвий, но экспонируется чуть больше одного процента. На этой выставке можно увидеть приборы для письма, принадлежавших русским классикам прошлого века, зал книжных иллюстраций, экспозицию автографов и звуковой зал с архивными аудиозаписями с голосами Есенина, Мандельштама и других", - рассказал директор музея Дмитрий Бак.

"Один из них "Между Римом и Москвой: "Тюремные тетради" Антонио Грамши". Мы очень рады, что впервые в истории несколько из его легендарных тетрадей привезены в Москву. В экспозиции представлены личные вещи из семьи Грамши, его семья живет здесь, он был женат на москвичке. Это важная выставка, потому что у неё есть и научная составляющая - Грамши предсказал многие современные процессы, которые идут в Европе", - рассказал Бак.