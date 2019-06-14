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РИА Новости
Культура

Шедевры коллекции Литмузея выставили в здании на Зубовском бульваре

Вчера, 19:19
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Литература ХХ века. Шедевры коллекции ГМИРЛИ имени В. И. Даля"
Посетители на выставке Литература ХХ века. Шедевры коллекции ГМИРЛИ имени В. И. Даля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Записи на манжетах Михаила Булгакова, письменные приборы Сергея Есенина, редкиее записи голоса Владимира Маяковского и многое другое можно увидеть и послушать на открывшейся сегодня выставке "Литература ХХ века. Шедевры коллекции ГМИРЛИ имени В. И. Даля". Экспозиция разместилась в здании Гослитмузея на Зубовском бульваре.
"В наших фондах хранятся более полумиллиона реликвий, но экспонируется чуть больше одного процента. На этой выставке можно увидеть приборы для письма, принадлежавших русским классикам прошлого века, зал книжных иллюстраций, экспозицию автографов и звуковой зал с архивными аудиозаписями с голосами Есенина, Мандельштама и других", - рассказал директор музея Дмитрий Бак.
Государственный литературный музей недавно обрел новое центральное здание на Зубовском бульваре. На сегодняшний день там уже открыты три выставочных проекта.
"Один из них "Между Римом и Москвой: "Тюремные тетради" Антонио Грамши". Мы очень рады, что впервые в истории несколько из его легендарных тетрадей привезены в Москву. В экспозиции представлены личные вещи из семьи Грамши, его семья живет здесь, он был женат на москвичке. Это важная выставка, потому что у неё есть и научная составляющая - Грамши предсказал многие современные процессы, которые идут в Европе", - рассказал Бак.
Директор музея отметил и другую уникальную выставку - "Зубовский бульвар, 15: жизнь и судьба московского дома"- об истории здания, в котором разместился музей.
Директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак. Архивное фото
18 июля 2016, 15:10Культура
Государственный литературный музей получит имя Даля и поменяет концепциюМузей должен стать не только музеем литературы, но и музеем книжной культуры и чтения, уточнил его руководитель.
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КультураГосударственный Литературный музейВладимир МаяковскийСергей ЕсенинМихаил БулгаковМосква
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